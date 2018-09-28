Установлен полный круг лиц, причастных к теракту против экс-главы ИВ Гянджи – генпрокурор

28 сентября 2018 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Установлен полный круг лиц, причастных к теракту, совершенному против экс-главы Исполнительной власти Гянджи, и затем оказавших поддержку этому теракту. Об этом в пятницу сказал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, до сегодняшнего дня к уголовной ответственности были привлечены 77 человек: "Решениями судов они арестованы, 11 человек объявлены в розыск. Двое из объявленных в розыск арестованы и доставлены в страну. Установлено местонахождение и некоторых других преступников, осуществляются меры по их экстрадиции. Установлены организаторы и подстрекатели к этому теракту. От ответственности никто не уйдет. Считаем, что до конца этого года уголовное дело будет завершено", - сказал Гаралов.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала, что благодаря безотлагательным следственным действиям и оперативно-розыскным мерам, осуществленным следственно-оперативной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности по событиям в Гяндже, в качестве обвиняемых был привлечен 61 человек, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, органами спецслужб были ликвидированы четыре человека, оказавших вооруженное сопротивление, 13 человек были объявлены в розыск. У лиц, обезвреженных во время оперативных мер в Гяндже, а также по адресам, где проживали арестованные лица, были найдены, и как вещественные доказательства изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, холодное оружие.

(Автор: Самир Али. Текст: Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Расследование по аварии на ТЭС в Мингячевире продолжается - генпрокурор
Политика 11:43
Taxify отвечает на жалобы водителей Баку: комиссия соответствует рынку (Эксклюзив)
Бизнес 25 сентября 15:12
Международная служба заказа такси теперь и в Гяндже: чего ожидать водителям? (Эксклюзив)
Бизнес 25 сентября 14:41
В Азербайджане курганы впервые в мире станут объектами археологического парка
Общество 21 сентября 16:26
Глава Исполнительной власти Гянджи встретился со старейшинами города (ФОТО)
Общество 31 августа 20:15
Бизнес-леди Азербайджана провели встречи в Гяндже и Товузе (ФОТО)
Социум 27 августа 12:33
Лента новостей
В Ташкенте состоится первый международный инвестиционный форум в сфере туризма
Туризм 11:47
Узбекский банк выпустит 500 тыс. пластиковых карт UnionPay
Бизнес 11:46
Песков рассказал о готовящемся визите Путина в Узбекистан
Россия 11:45
Расследование по аварии на ТЭС в Мингячевире продолжается - генпрокурор
Политика 11:43
Китайских чиновников предупредили о недопустимости расточительства в праздники
Китай 11:41
Ребрендинг Nar: оператор представил свой новый фирменный стиль (ФОТО)
ИКТ 11:40
Московская биржа купит 20% в Казахстанской бирже за 338 млн рублей
Казахстан 11:33
Болгарская компания готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в сфере морских перевозок
Бизнес 11:30
Президент Ильхам Алиев принял участие во встрече Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе (ФОТО)
Политика 11:13