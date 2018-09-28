Установлен полный круг лиц, причастных к теракту против экс-главы ИВ Гянджи – генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Установлен полный круг лиц, причастных к теракту, совершенному против экс-главы Исполнительной власти Гянджи, и затем оказавших поддержку этому теракту. Об этом в пятницу сказал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, до сегодняшнего дня к уголовной ответственности были привлечены 77 человек: "Решениями судов они арестованы, 11 человек объявлены в розыск. Двое из объявленных в розыск арестованы и доставлены в страну. Установлено местонахождение и некоторых других преступников, осуществляются меры по их экстрадиции. Установлены организаторы и подстрекатели к этому теракту. От ответственности никто не уйдет. Считаем, что до конца этого года уголовное дело будет завершено", - сказал Гаралов.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана сообщала, что благодаря безотлагательным следственным действиям и оперативно-розыскным мерам, осуществленным следственно-оперативной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности по событиям в Гяндже, в качестве обвиняемых был привлечен 61 человек, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, органами спецслужб были ликвидированы четыре человека, оказавших вооруженное сопротивление, 13 человек были объявлены в розыск. У лиц, обезвреженных во время оперативных мер в Гяндже, а также по адресам, где проживали арестованные лица, были найдены, и как вещественные доказательства изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, холодное оружие.

(Автор: Самир Али. Текст: Сеидова)

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