Глава МИД Азербайджана провел в Нью-Йорке ряд двусторонних встреч с коллегами (ФОТО)

28 сентября 2018 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречи с главой МИД Ливана Джебраном Басилем, министром иностранных дел, сотрудничества и африканской интеграции Того Робертом Дуссеем и главой МИД Гренады Питером Дэвидом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в пятницу.

Министры обменялись мнениями по развитию сотрудничества между странами.

Главы МИД обсудили пути углубления экономических, торговых и гуманитарных связей между странами.

Во время встреч также состоялся обмен мнениями по взаимной поддержке в рамках международных организаций и вопросам повестки Генассамблеи ООН.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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