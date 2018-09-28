Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников республиканской прокуратуры орденами и медалями

28 сентября 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников республиканской прокуратуры орденами «За службу Отечеству» первой, второй и третьей степени и медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» в связи со 100-летним юбилеем создания прокуратуры Азербайджана и за отличие при выполнении служебных обязанностей, высокий профессионализм в обеспечении законности, проведении следствия по тяжким и особо тяжким преступлениям, борьбе с коррупцией, защите государственного обвинения в суде.

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