Айдын Сафиханлы: Официальный Ереван понял, что переговоры должны вестись только между Азербайджаном и Арменией

1 октября 2018 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После встречи, состоявшейся между Президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита СНГ в Душанбе, еще раз стало ясно, что политика и риторика, которую до сегодняшнего дня демонстрировала армянская сторона, не более чем популистские выступления, рассчитанные на внутреннюю аудиторию. Об этом в понедельник сказал Trend глава Аппарата омбудсмена, доктор философии по праву Айдын Сафиханлы.

По его словам, официальный Ереван, уже не выдвигая незаконный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, как сторону в переговорах по урегулированию конфликта, понял, что переговоры должны вестись только между Арменией и Азербайджаном. "Мнения, которые выдвигались ранее новым руководством Армении по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, не соответствуют ни нормам и принципам международного права, ни уставу ООН", - сказал Сафиханлы, напомнив о выступлении Пашиняна на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что в процессе решения международных проблем и конфликтов могут участвовать только субъекты международного права, а главный и первый субъект международного права – это страны, признанные ООН.

«Азербайджанская сторона неоднократно призывала международное сообщество оказать давление на Армению, чтобы она действовала согласно международному праву, выполняла соответствующие резолюции СБ ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Новое руководство Армении должно понять, что насколько быстрее произойдут отказ от территориальных претензий, вывод армянских войск с азербайджанских территорий, настолько быстро в регионе восстановится мир, и для Армении откроются перспективы развития. Налаживание мирных, добрососедских отношений невозможно без уважения суверенитета и территориальной целостности соседних государств», - сказал Сафиханлы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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