Решительная позиция Президента Азербайджана обусловила соглашение в Душанбе - эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджанской дипломатии однозначно принадлежит решающая роль в процессе, ведущем к последнему соглашению в Душанбе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом в понедельник сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев.

Гулиев сказал, что приверженность мирным переговорам и последовательная и решительная позиция Президента Азербайджана по проведению переговоров в формате Армения-Азербайджан являются важными причинами, обусловившими соглашение в Душанбе.

«Соглашение в Душанбе не только открывает новые возможности для активизации процесса переговоров, но и способно очень серьезно повлиять на процессы в Армении, происходящие до парламентских выборов. Общество, народ Армении испытывают на себе все тяготы захватнической карабахской политики, этот процесс длится уже около 30 лет. Как минимум 90 процентов армянских семей ощущают в своей повседневной жизни социально-экономическое бремя в связи с изоляцией от всех региональных проектов из-за захватнической политики», - отметил эксперт.

По его словам, если армянский народ хотел бы продолжения захватнической и жесткой карабахской политики, то не поддержал бы свержение Саргсяна, который вел эту политику в самой крайней форме.

«В этой связи ни в коем случае нельзя утверждать, что неконструктивная политика Пашиняна, проводимая им в первые месяцы своей работы, соответствовала ожиданиям подавляющего большинства армянского народа», - добавил эксперт.

По его мнению, переход на относительно конструктивную платформу в соответствие с духом соглашения в Душанбе может стать фактором, усиливающим его внутриполитическую позицию в преддверии выборов.

«Соглашение в Душанбе, которое является выражением перехода к конструктивной политике, может поднять новую волну общественной поддержки Пашиняна на внеочередных парламентских выборах», - отметил Гулиев.

Гулиев добавил, что достигнутое с Президентом Азербайджана соглашение в Душанбе видится как фактор, открывающий возможности для решительной победы Пашиняна на парламентских выборах.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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