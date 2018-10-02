Али Гасанов: В основе сегодняшнего высокого уровня развития Азербайджана стоит политика великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - В основе сегодняшнего высокого уровня развития Азербайджана стоит политика великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов сказал, выступая во вторник в Бакинском госуниверситете на научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения известного общественно-политического деятеля Муртуза Алескерова.

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