Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о Государственном историко-культурном заповеднике «Басгал»

3 октября 2018 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о Государственном историко-культурном заповеднике «Басгал».

В настоящее время возникла необходимость уделить особое внимание восстановлению и консервации существующих на территории заповедника исторических и культурных памятников, проведению работ по реконструкции, строительству и реконструкции систем и линий инженерно-коммуникационного обеспечения, дорожно-транспортной инфраструктуры, возрождению видов традиционного народного ремесла, созданию объектов туристической инфраструктуры и сферы услуг, открытию новых рабочих мест.

Согласно распоряжению, Государственному агентству по туризму поручено в течение месяца подготовить подробную справку о результатах исследования ситуации на территории Государственного историко-культурного заповедника «Басгал» и представить Президенту Азербайджана; подготовить концепцию и программу деятельности в связи с долгосрочной охраной, консервацией Государственного историко-культурного заповедника «Басгал» и представить главе государства; представить Президенту предложения по построению управления Государственным историко-культурным заповедником «Басгал» в соответствии с международными стандартами.

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