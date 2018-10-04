Азербайджан предложил создать Парламентскую ассамблею Центральной Азии

4 октября 2018 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предложил создать Парламентскую ассамблею Центральной Азии.

С этим предложением вице-президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев выступил в четверг на осенней сессии структуры в Бишкеке.

Гулиев коснулся путей дальнейшего расширения регионального сотрудничества в Центральной Азии, выдвинув предложение создать Парламентскую ассамблею Центральной Азии как плодотворную платформу в сфере парламентского сотрудничества.

Отметим, что третьего октября в Бишкеке начала работу осенняя сессия ПА ОБСЕ, в которой участвуют депутаты Азай Гулиев и Таир Миркишили.

В ходе сессии пройдет заседание Группы поддержки Шелкового пути, председателем которой является Азай Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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