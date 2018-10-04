Али Ахмедов примет участие в заседании глав правительств стран-членов ГУАМ

4 октября 2018 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Молдовы, Кишиневе, 5 октября состоится заседание глав правительств стран-членом ГУАМ.

На заседании Азербайджан представит делегация во главе с вице-премьером Али Ахмедовым.

На заседании будут обсуждаться развитие экономических, политических связей между странами-членами ГУАМ, перспективы совместной деятельности в международных организациях.

В заключение будут подписаны совместная декларация глав правительств, протокол о сотрудничестве между таможенными управлениями стран-членов ГУАМ в сфере борьбы с таможенными правонарушениями при перевозке грузов воздушным транспортом через государственные границы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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