Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.
Президент России Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств подчеркнули успешное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества.
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