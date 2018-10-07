Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

7 октября 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Азербайджана искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.

Президент России Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин отметит день рождения с родными и друзьями, сообщил Песков
Россия 6 октября 21:16
Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Румынией комиссии
Политика 6 октября 15:37
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Бейлаганского района
Политика 5 октября 15:31
Президент Ильхам Алиев подписал указ о боевых знаменах и военно-морских флагах Госпогранслужбы Азербайджана (ФОТО)
Политика 5 октября 11:43
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум взаимопонимания между Азербайджаном и Хорватией в сфере сельского хозяйства
Политика 5 октября 11:19
Президент Ильхам Алиев утвердил ряд азербайджано-таджикских и азербайджано-австрийских документов
Политика 5 октября 01:38
Лента новостей
Президент UFC: Нурмагомедов может быть лишен титула чемпиона UFC
Спорт 12:09
В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 12:02
Помпео прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном
США 11:36
На Бакинской фондовой бирже вдое вырос объем сделок по допэмиссии ценных бумаг
Бизнес 11:31
Менеджер Нурмагомедова задержан полицией после массовой драки на турнире UFC в Лас-Вегасе
Спорт 10:39
По меньшей мере 11 человек погибли при землетрясении у берегов Гаити
Другие страны 10:01
Национальный банк Узбекистана подписал два соглашения с NATIXIS на 500 миллионов евро
Узбекистан 09:38
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 25 раз
Нагорно-карабахский конфликт 09:33
Массовая драка произошла в зале после боя Нурмагомедова и Макгрегора в UFC
Спорт 09:22