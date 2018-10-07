Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Азербайджана искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.

Президент России Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества.

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