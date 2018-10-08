Самед Сеидов: Причина проблем ПАСЕ – двойные стандарты

БАКУ /Trend/ - Причина проблем Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – двойные стандарты.

Об этом в понедельник в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) сказал руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, комментируя доклад о прошедших президентских и парламентских выборах в Турции.

«Иногда в ассамблеи мы говорим, выступаем, рассказываем о странах, о ситуации в отдельных странах. В то же время мы должны учитывать, что, к сожалению, наше видение стран, наш подход к этим странам основан на двойных стандартах. Здесь собственно причина проблем в ассамблеи», - сказал он.

Сеидов отметил, что Турция является одним из основателей Совета Европы.

«Турция внесла огромный вклад в обеспечение стабильности в Европе. В то же время Турция внутри страны борется с терроризмом, нестабильностью, нищетой. И сегодня Турция критикуется за какие-то детали, но не за какие-то серьёзные вещи, которые мы должны учитывать. Мы должны понимать, что Турция проводила эти выборы в очень сложной ситуации. Но эти выборы были и свободными, и открытыми», - сказал Сеидов.

Представитель Азербайджана напомнил, что явка избирателей в Турции составила 86 процентов.

«В европейских странах такое редко увидишь. Эта явка свидетельствует о желании и готовности турецкого народа обеспечить стабильность в стране, видеть Турцию европейской страной, страной, которая руководствуется нашими общими ценностями. Если мы начинаем вдаваться в детали, не имея возможности увидеть общий прогресс в этих сложных обстоятельствах, прогресс, достигнутый Турцией, то это и есть двойные стандарты. Прошу вас вернуться к нашим ценностям. Призываю вас вернуться к понимаю того, что Турция является ответом на вопрос, который в Европе мы не в состоянии решить», - сказал Сеидов.

Отметим, что в понедельник в Страсбурге начала работу осенняя сессия ПАСЕ.

В сессии, которая пройдет 8-12 октября, принимает участие азербайджанская делегация, возглавляемая председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителем постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самедом Сеидовым.

В делегацию Азербайджана также входят председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Эльшад Гасанов, Сабир Гаджиев, Фазиль Мустафа и Нагиф Гамзаев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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