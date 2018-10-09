Парламенты России и Азербайджана создают комиссию высокого уровня

Процесс создания межпарламентской комиссии высокого уровня между Госдумой и Милли Меджлисом Азербайджана находится на стадии завершения, сообщает во вторник Парламентская Газета.

Итоговый документ о работе комиссии может быть подписан в ходе ближайшего официального визита одной из сторон, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин встрече с председателем Меджлиса Октаем Асадовым.

"На стадии завершения находится создание межпарламентской комиссии. Документ о создании комиссии мы можем подписать либо во время вашего официального визита в Москву, я вас приглашаю, — обратился Володин к Асадову, — либо во время визита делегации Госдумы в Азербайджан".

В свою очередь, Октай Асадов отметил, что межпарламентские контакты Москвы и Баку стоит интенсифицировать по примеру сотрудничества между президентами двух стран. "За последние четыре месяца лидеры наших государств встречались четыре раза", — сказал Асадов.

Отметим, двусторонняя встреча прошла в рамках Третьего Совещания спикеров парламентов стран Евразии, которое открылось в турецкой Анталье. Спикер Госдумы напомнил, что в преддверии Совещания был подписан Устав Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Республики Корея. Кроме этого, 9 октября Вячеслав Володин и председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым подписали коммюнике о создании межпарламентской комиссии высокого уровня.

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