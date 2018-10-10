Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития за 9 месяцев и предстоящим задачам (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева во вторник состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Глава государства открыл заседание вступительной речью.

Вступительная речь Президента Ильхама Алиева:

-Сегодня мы обсудим итоги 9 месяцев года, поговорим о предстоящей до конца года работе. Должен сказать, что 2018 год был успешным для нашей страны. Все поставленные нами перед собой с начала года задачи успешно и своевременно выполняются. Азербайджан обеспечил динамичное развитие и в 2018 году, и наша страна жила в условиях спокойствия, стабильности и безопасности.

Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, должны отметить, что сегодня стабильность и безопасность являются одними из основных факторов для любой страны. В Азербайджане же безопасность, спокойствие и стабильность охраняются и укрепляются. В основе стабильности, нашего успешного развития лежит продуманная политика, а также поддержка, оказываемая народом нашей политике. Ситуация в мире, в частности, в регионе, в котором мы живем, остается напряженной, появляются новые очаги противостояния, конфликтов. К сожалению, возникшая в прошлые годы напряженная обстановка не устраняется. В такой ситуации мы, конечно же, должны еще серьезнее защищать себя от возможных внешних рисков, и мы делаем это. Еще раз хочу отметить: в Азербайджане нет источника внутренних рисков, и мы своей политикой, проводимой работой защищаем и будем защищать себя от возможных угроз, обеспечиваем и обеспечим спокойную жизнь азербайджанского народа.

В этом направлении предпринимаются многие шаги, в том числе связанные с внешней политикой. Могу сказать, что в 2018 году международные позиции Азербайджана еще более упрочились. Состоялись мои многочисленные встречи с коллегами как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В течение девяти месяцев я совершил 12 зарубежных визитов, Азербайджан с визитами посетили 15 глав государств и правительств. Это свидетельствует о том, что Азербайджан проводит очень гибкую и многовекторную внешнюю политику. Реализуются договоренности, достигнутые в двустороннем формате, Азербайджан известен в мире как надежный партнер, нам доверяют, так как слова у нас не расходятся с делами.

Считаю, что в этом году наши связи с соседними странами поднялись на новую ступень. У меня состоялись многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних стран. Достигнутые договоренности укрепляют наши двусторонние связи, а также служат развитию стабильности, безопасности и сотрудничества в регионе.

Как всегда, в центре внимания находятся наши связи с мусульманскими странами. Это – один из приоритетных вопросов нашей внешней политики. Азербайджан является активным и авторитетным членом Организации исламского сотрудничества, мы демонстрируем и пропагандируем исламскую солидарность во всех международных организациях, на международных мероприятиях. Неслучайно минувший год был объявлен у нас "Годом исламской солидарности". Наша деятельность в деле укрепления единства и солидарности в Азербайджане, исламском мире очень высоко оценивается в мусульманском мире. Организация исламского сотрудничества высоко оценивает нашу деятельность. Мы продолжаем и будем продолжать усилия в этом направлении. Неслучайно в этом году уже второй город Азербайджана, после Баку на сей раз Нахчыван был удостоен звания Столицы исламской культуры. Мы воспринимаем и расцениваем это как проявление уважения всего мусульманского мира к нам. В то же время это решение, конечно, связано с позитивной ролью, которую мы играем в исламском мире, и мы будем продолжать усилия в этом направлении. Мы будем продолжать усилия по укреплению солидарности, единства в исламском мире, в то же время и впредь будут предприниматься шаги по доведению до мира исламских ценностей. Как вам известно, в Азербайджане были проведены многочисленные мероприятия, связанные с мультикультурализмом, наши усилия высоко оцениваются как в исламском мире, так и в Европе, и они дают прекрасные результаты.

Кроме того, в этом году произошло несколько важных международных событий с нашим участием. Среди них хотел бы особо отметить принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Считаю, что это - исторический документ, в котором полностью нашли отражение национальные интересы Азербайджана. После долгих переговоров пять прикаспийских стран пришли к договоренности. То есть это свидетельствует о том, что в данной Конвенции обеспечены интересы всех стран. Считаю, что это – очень важный, очень серьезный правовой документ для развития региона, расширения экономических возможностей.

В этом году в Азербайджане состоялась большая конференция министров иностранных дел Движения неприсоединения. Азербайджан осуществляет успешную деятельность в этой организации, а со следующего года будет председательствовать в Движении неприсоединения - этой одной из крупнейших организаций мира. В Баку состоится Саммит Движения неприсоединения.

В этом году мы предприняли очередной серьезный шаг, направленный на развитие связей с Европейским Союзом. Летом этого года между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан документ "Приоритеты партнерства", и считаю, что это - очень важный шаг, важный документ. В нем нашли отражение многие значимые вопросы. В том числе содержащиеся в данном документе положения, касающиеся урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и справедливы, и полностью выражают нашу позицию и интересы. В этом документе указано, что Европейский Союз поддерживает суверенитет, неприкосновенность границ и территориальную целостность Азербайджана. Одновременно в декларации, принятой по итогам Саммита НАТО, еще раз выражена поддержка территориальной целостности Азербайджана. Все эти документы еще более укрепляют нашу позицию в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Для разрешения конфликта и без того имеется достаточно широкая правовая база, в то же время новые шаги, в частности, постановления и резолюции влиятельных международных организаций, связанные с суверенитетом, неприкосновенностью границ, территориальной целостностью нашей страны, положения, отраженные в соглашениях, еще более укрепляют нашу позицию.

Общественность информирована о нынешнем этапе переговоров, связанных с конфликтом. Попытки армянской стороны оказались безрезультатными, формат переговоров, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом, остается неизменным. Эти переговоры проводились, проводятся и должны проводиться между Арменией и Азербайджаном. Это еще раз доказывают две встречи министров иностранных дел двух стран. Произошедшие в последнее время другие события показывают, что формат переговоров остается неизменным, и этот конфликт в скором времени должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была, и сегодня не является и никогда не будет предметом переговоров. Поэтому мы и впредь останемся на своей принципиальной позиции. Надеюсь, что новое руководство Армении продемонстрирует конструктивность в своей политике, и наши земли в скором времени будут освобождены от оккупантов.

Наряду с этим, мы, конечно, наращиваем и будем наращивать свою военную мощь. Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мировом масштабе, это показывают международные рейтинги, жизнь, об этом свидетельствуют наши военные успехи. В то же время в этом году в Баку дважды были проведены грандиозные военные парады, на которых наша военная мощь была продемонстрирована как народу, так и всему миру. Сегодня Азербайджанская армия оснащена самыми современными оружием и техникой. Этот процесс продолжается. Мы и впредь будем приобретать самую современную военную технику, подписываются новые контракты. На основе контрактов, подписанных в прежние годы, в нашу страну поставляется самое современное оружие, часть которого была показана на военных парадах, а часть – нет. Можно сказать, что сегодня мы полностью обеспечили свой военный потенциал с точки зрения материально-технического оснащения. Отныне мы намерены приобретать только самую современную технику и оружие, и число стран, желающих продать нам эту технику, растет. С этим вопросом и без того нет никаких трудностей. По сравнению с предыдущими годами сегодня мы делаем выбор, а не привязаны к какому-либо одному поставщику. Поэтому сегодня мы приобретаем продукцию военного назначения у многих стран.

В этом году в Баку успешно была проведена третья выставка оборонной промышленности. Свою продукцию продемонстрировали многие ведущие компании. Азербайджан показал свой военно-технический потенциал. Сегодня мы успешно развиваемся в деле производства военной техники. В Азербайджане производится продукция военного назначения более тысячи наименований. У нас есть новые планы, связанные с производством военной техники, боеприпасов, и мы претворим их в жизнь. Словом, сегодня военный потенциал нашей страны находится на самом высоком уровне. Боеспособность нашей армии также находится на высоком уровне. Наша армия показала, продемонстрировала это и на поле боя.

Конечно, для осуществления всех наших планов экономика должна успешно развиваться, и в этом направлении предпринимаются последовательные шаги. Если бы у нас не было сильных экономических возможностей, то ни один наш план нельзя было бы реализовать. Наша экономика обеспечивает наши политические интересы. Экономическая независимость позволяет нам проводить независимую политику и в международной плоскости. Если бы мы зависели от кого-то в экономическом плане, то эти возможности могли бы быть ограниченными. А мы в экономическом отношении ни от кого не зависим. Считаю, что это наше историческое достижение.

В то же время в 2018 году были предприняты очень важные шаги в деле углубления реформ в экономической сфере. Считаю, что показатели девяти месяцев этого года дают основание говорить о том, что мы добиваемся желаемого. Что же касается экономических показателей, то должен сказать, что за девять месяцев этого года наша экономика, то есть валовой внутренний продукт увеличился на 0,8 процента. Рост в ненефтяном секторе составляет 1 процент. Промышленное производство выросло на 2 процента, а ненефтяная промышленность – на 10,8 процента. Этот показатель является результатом проводимой в Азербайджане политики индустриализации.

Как вам известно, в последние годы развитию сельского хозяйства, в особенности, повышению занятости в регионах уделяется большое внимание, проявляется забота, оказывается поддержка. Мы видим последовательный рост сельского хозяйства. Надеюсь, что в предстоящие годы этот рост будет еще большим. За девять месяцев рост в сельском хозяйстве составил 4,3 процента. Считаю, что это тоже достаточно хороший показатель.

Инфляция составляет всего 2,6 процента, а рост доходов населения – 9,5 процента. То есть, доходы опережают инфляцию. Низкий уровень инфляции, ее еще большее снижение в течение года свидетельствуют о том, что наше финансовое положение очень стабильное, а макроэкономическое положение прочное.

За девять месяцев этого года в экономику страны были вложены инвестиции на сумму 9 миллиардов долларов. Отрадно, что 5,6 миллиарда долларов из этих средств вложены в ненефтяной сектор. Это будет служить дальнейшей диверсификации нашей экономики.

Растут наши валютные резервы. Сегодня они достигли 45 миллиардов долларов. С начала года мы дополнительно накопили 3 миллиарда долларов. Это еще раз показывает, что мы очень экономно подходим к нашим средствам. Решаем стоящие перед страной важные вопросы, реализуем инвестиционные, инфраструктурные проекты, обеспечиваем решение социальных вопросов, в то же время увеличиваем наши резервы. Уверен, что до конца года они еще больше вырастут. Это очень важный фактор для нашего дальнейшего успешного развития.

За девять месяцев внешнеторговый оборот вырос на 37 процентов. Примерно на столько же увеличился и экспорт. Это тоже очень позитивный факт. А ненефтяной экспорт увеличился примерно на 14 процентов. Считаю, что это тоже прекрасный показатель. За девять месяцев этого года в нашей стране было открыто 85 тысяч постоянных рабочих мест.

Таковы основные показатели нашего социально-экономического развития. Любая влиятельная международная финансовая структура, видя такие результаты, может прийти лишь к одному выводу: экономика Азербайджана успешно развивается. В Азербайджане проводится очень продуманная экономическая политика. В будущем перед экономикой Азербайджана нет никаких серьезных проблем. Нам просто необходимо продолжать реформы в этой области. Сегодня мы поговорим об этом с тем, чтобы можно было максимально использовать наш экономический потенциал.

Конечно, как я уже отметил, увеличение местного производства является одним из важнейших факторов для успешного развития нашей страны. При поддержке государства в этом направлении реализуются многочисленные проекты. В том числе при прямой финансовой поддержке государства создаются крупные, гигантские предприятия. К примеру, считаю, что открытие в этом году пропиленового завода является очень знаменательным событием. В открытии этого завода вместе со мной участвовал Президент Италии. До конца года будет введен в строй и второй проект SOCAR Polymer - завод высокоплотного полиэтилена. Объем инвестиций, вложенных в эти заводы, превышает 800 миллионов долларов. Конечно, эти заводы будут иметь большое значение для развития нашей ненефтяной промышленности. В нашу страну станет поступать большой объем валюты. До конца года должен быть введен в строй завод азотных удобрений. Объем инвестиций там тоже составляет сотни миллионов долларов.

В ближайшем будущем будет сдан в эксплуатацию Азербайджанский нефтеперерабатывающий завод Star в Турции. Мы вложили в этот завод крупные инвестиции - более 6 миллиардов долларов. Ежегодно мы будем получать оттуда сотни миллионов долларов дохода. То есть инвестиции, вкладываемые как внутри страны, так и за рубежом, принесут нам в будущем большую выгоду и обеспечат устойчивое развитие нашей страны. В нынешнем году открылось много промышленных предприятий, и этот процесс будет продолжаться.

2018 год был важным для развития нашей энергетической политики. В мае этого года мы отметили в Баку официальное открытие Южного газового коридора. Это – историческое событие. Спустя месяц мы отметили в Турции открытие проекта TANAP, и проект "Южный газовый коридор" успешно реализуется. Во всех этих четырех проектах есть прекрасные результаты. В этом году мы увеличим добычу газа, с "Шахдениз-2" уже поступает газ. В следующем году и в последующие годы его объем еще больше возрастет. То есть, мы делаем все возможное для полного достижения цели, и, по предоставленным мне последним данным, с реализацией проекта ТАР, являющегося завершающей частью Южного газового коридора, также нет никаких проблем.

Успешное завершение Южного газового коридора откроет для нас новые возможности, новые горизонты. Мы выйдем со своими ресурсами на рынки многих стран. Затем, учитывая это, мы можем реализовать новые инфраструктурные проекты в этих странах. Переговоры об этом идут, не хочу что-либо говорить заранее. Но считаю, что мы хотим оставаться не просто страной, поставляющей газ в другие страны, но и заниматься после этого управлением газовым хозяйством. Это еще более повысит эффективность, наши доходы, приведет к созданию новой инфраструктуры в странах, где мы будем работать.

Конечно, говоря об итогах девяти месяцев года, нельзя не отметить Алятский международный морской торговый порт. Это тоже исторический проект, крупнейший порт на Каспийском море. Порт был сдан в эксплуатацию в мае. Таким образом, был реализован очень важный инфраструктурный проект для успешного функционирования транспортного коридора Восток-Запад. После этого мы, конечно, будем расширять наши транзитные возможности. Сегодня мы являемся активными участниками не только транспортного коридора Восток-Запад, но и Север-Юг. Объем грузов, отправляемых по данному коридору, растет. Я уже озвучивал эту цифру, еще раз хочу сказать, что с начала года объем грузов, перевозимых через территорию Азербайджана по транспортному коридору Север-Юг, увеличился более чем в сто раз. И это только начало. В настоящее время мы ведем со странами-партнерами очень серьезные переговоры для полной реализации данного проекта. Азербайджан обладает и техническим опытом, и специалистами, и финансовыми ресурсами. Все работы на территории Азербайджана мы проделали сами, можем привлечь наши финансовые возможности и в другие места с тем, чтобы этот коридор работал в полную мощность и приносил нашей стране дополнительную валюту. Такова наша основная цель. Конечно, и политический вес, и политические возможности транзитных стран растут. Возрастает роль этих стран в развитии сотрудничества в регионе. Мы хотим, чтобы наша роль росла. Мы хотим, чтобы с Азербайджаном больше считались. Мы хотим, чтобы от Азербайджана зависело больше вопросов, и добиваемся этого.

Происходящие в регионе события, реализуемые по нашей инициативе гигантские энергетические, транспортные проекты, работа, проводимая в других сферах, в значительной степени повысили наш политический вес. Сегодня Азербайджан является очень ценной, пользующейся большим уважением страной, обладающей высоким международным авторитетом. И не только благодаря созданным нами возможностям, но в то же время, а может и в первую очередь, потому, что у нас слова не расходятся с делом. Мы проводим принципиальную политику. Мы демонстрирует свою позицию по всем принципиальным вопросам, достойно обеспечиваем национальные интересы нашей страны и дальше будем идти по этому пути.

Затем выступили министр налогов Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и председатель Правления Открытого акционерного общества "Азерхалча" Видади Мурадов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

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