Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

11 октября 2018 10:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан примет участие в заседании Совета министров обороны стран- участниц СНГ
Политика 10 октября 12:13
Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан (ФОТО)
Политика 9 октября 18:06
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 12:27
Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на зимний режим (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 8 октября 17:30
Подразделения ПВО общевойсковых объединений и соединений азербайджанской армии провели плановые учебные тренировки (ФОТО)
Политика 8 октября 13:54
Подразделения азербайджанской армии провели тренировки по парашютной подготовке (ВИДЕО)
Политика 8 октября 12:29
Лента новостей
России для наращивания экспорта сельхозпродукции нужны иностранные инвестиции
Россия 11:43
Назван самый защищенный смартфон
В мире 11:40
Всемирный банк готовит страны к ухудшению условий мировой торговли
Экономика 11:37
В Центре Гейдара Алиева состоялся потрясающий концерт первой в мире арт-группы "Хор Турецкого" (ФОТО)
Общество 11:35
В Китае запустили первую коммерческую солнечную электростанцию
Китай 11:33
В Минске подвели итоги конференции по кибербезопасности
Беларусь 11:31
Смена ключей безопасности ICANN не окажет ощутимого влияния на работу AzNET
ИКТ 11:28
Грузинские пожарные учатся в Сербии тушить пожары
Грузия 11:17
Азербайджанская гимнастка стала чемпионкой III юношеских Олимпийских игр
Общество 11:16