Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Губинской районной центральной больницы

11 октября 2018 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялось открытие Губинской районной центральной больницы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Глава государства и его супруга разрезали ленту в знак официального открытия больницы.

После ознакомления с созданными в больнице условиями Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом медицинского учреждения.

В заключение было сделано фото на память.

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