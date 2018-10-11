Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Губинской районной центральной больницы

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялось открытие Губинской районной центральной больницы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Глава государства и его супруга разрезали ленту в знак официального открытия больницы.

После ознакомления с созданными в больнице условиями Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом медицинского учреждения.

В заключение было сделано фото на память.

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