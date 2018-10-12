Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса “ABAD Factory” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Губе состоялось открытие производственного комплекса «ABAD Factory».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса.

Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие комплекса, ознакомились с созданными здесь условиями.

Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев, а также директор юридического лица публичного права «ABAD» Руфат Эльчиев сообщили, что здание, где размещается Производственный комплекс «Губа ABAD Factory», было сдано в эксплуатацию в 1956 году как Дом культуры и в результате многолетней эксплуатации пришло в непригодное состояние. Юридическое лицо публичного права «ABAD» при поддержке «Паша Холдинг» провело в двухэтажном здании капитальные ремонтно-восстановительные работы и установило современное оборудование. В комплексе будут функционировать 5 участков, где будут производиться 140 килограммов сухофруктов за раз, 110 килограммов кондитерской продукции и 1200 банок компота в час, тысяча литров молока и 600 килограммов мясной продукции в день. На каждом производственном участке комплекса по принципу очередности будут работать две семьи «ABAD» из 30 человек. Таким образом, до 30 граждан будут обеспечены работой в качестве сотрудников юридического лица публичного права. Кроме того, по ходу планируется подключить к производственному процессу новых членов «ABAD», которые будут заниматься обеспечением сырьем, что в целом создаст условия для занятости 70-80 проживающих в регионе семей и получения ими дополнительного дохода.

При поддержке «Паша Холдинг» в рамках проекта «ABAD Gastro Village», реализуемого юридическим лицом публичного права «ABAD», перед «Quba ABAD Factory» создан «Food truck park». Отметим, что для сохранения тенденций развития, наблюдающихся в стране в области туризма, необходимо, чтобы постоянно предлагались новые и привлекательные услуги общественного питания. В этом контексте проект «ABAD Gastro Village», в котором задействованы колесные прицепы, является привлекательным с точки зрения оформления и сможет действовать в различных регионах нашей страны, в основном в северных районах, в выездной форме. Постоянное место стоянки комплекса «ABAD Gastro Village» находится в «Food truck park» перед «ABAD Factory». Здесь предусмотрены изготовление и продажа донеров, бургеров, сладостей и пиццы.

В комплексах «Quba ABAD Factory» и «ABAD Gastro Village» будет обеспечена занятость в целом 90-100 граждан.

Отметим, что юридическое лицо публичного права «ABAD» создано Указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2016 году. «ABAD», основная цель которого заключается в обеспечении активного участия граждан в социально-экономическом прогрессе страны, развитии малого и среднего предпринимательства, повышении уровня занятости населения, оказывает поддержку формированию конкурентоспособных семейных хозяйств, принимает непосредственное участие в реализации проектов социальной направленности. Свою деятельность «ABAD» выстраивает посредством региональных центров. Такие центры уже начали действовать в Масаллинском, Балакенском, Губинском районах. В рамках проекта, оказывающего поддержку семейному бизнесу, осуществляющему деятельность в области декоративно-прикладного народного искусства и сельского хозяйства, семьям – членам «ABAD» выданы специальные контейнеры для производства варенья, джемов, мясной и молочной продукции. На сегодняшний день оказана поддержка более 100 семьям, занимающимся декоративно-прикладным искусством, и десяткам семей, работающим в сельском хозяйстве. С целью организации продаж «ABAD» открыл центры в различных местах Баку, а также в селе Демирчи Шамахинского района.

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