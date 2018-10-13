Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть (ФОТО)

13 октября 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым годовым планом действий, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, посетили воинскую часть, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в субботу.

В ходе брифинга в воинской части 22 военным атташе из 15 стран была представлена информация о воинской части.

Затем гостей ознакомили с условиями, созданными здесь для личного состава, а также с боевой техникой, состоящей на вооружении части.
Гости поблагодарили руководство минобороны за проведенное на высоком уровне мероприятие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Подразделения ВС Армении 24 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Министры обороны стран-участниц СНГ обсудили в Ташкенте военное сотрудничество
Политика 12 октября 20:02
Азербайджан и Узбекистан подписали План двустороннего военного сотрудничества (ФОТО)
Политика 12 октября 11:00
Проверяется готовность подразделений азербайджанской армии к зимнему периоду (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 11 октября 12:21
Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Политика 11 октября 10:59
Азербайджан примет участие в заседании Совета министров обороны стран- участниц СНГ
Политика 10 октября 12:13
Лента новостей
В Казахстане на форуме Kostanay-Invest подписано 19 меморандумов
Экономика 17:04
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку изделий медицинского назначения
Тендеры 17:02
Активность оползня в Баку сохраняется - минэкологии
Происшествия 16:59
В Азербайджане с начала года родились 90 тысяч младенцев
Общество 16:55
Сейсмослужба АН Азербайджана перешла на усиленный режим работы в оползневой зоне (ФОТО)
Происшествия 16:46
Телепередача производства Baku Media Center удостоена приза Международного фестиваля (ФОТО)
Общество 16:40
Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди
Общество 16:15
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку плёнки
Тендеры 16:12
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявляет тендер на закупку скользящей добавки
Тендеры 16:08