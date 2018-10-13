Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым годовым планом действий, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, посетили воинскую часть, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в субботу.

В ходе брифинга в воинской части 22 военным атташе из 15 стран была представлена информация о воинской части.

Затем гостей ознакомили с условиями, созданными здесь для личного состава, а также с боевой техникой, состоящей на вооружении части.

Гости поблагодарили руководство минобороны за проведенное на высоком уровне мероприятие.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.