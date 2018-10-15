Профессор Наргиз Пашаева принята в постоянные члены Комитета благотворителей канцлера Оксфордского университета (ФОТО)

15 октября 2018 13:47 (UTC+04:00)

Название Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, запечатлено на Кларендонской арке – почетной истории Оксфорда

БАКУ /Trend/ - Ректор Бакинского филиала Московского государственного университета, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), руководитель Научного центра имени Низами Гянджеви Оксфордского университета (www.orinst.ox.ac.uk/nizami-ganjavi-programme-study-languages-and-cultures-azerbaijan-and-caucasus) с азербайджанской стороны, председатель Попечительского совета Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ (www.bfsac.org.uk), академик Наргиз Пашаева была торжественно принята в члены Комитета благотворителей, руководимого канцлером Оксфордского университета лордом Паттеном Барнесом.

По пригласительному письму канцлера Оксфордского университета лорда Паттена Барнеса профессор Наргиз Пашаева 11 октября приняла участие в 28-м ежегодном специальном мероприятии Комитета благотворителей канцлера для принятия этого почетного титула.

Наряду с этим, состоялось церемониальное исполнение решения, привлекшего внимание и вошедшего в историю Оксфордского университета.

Так, решением руководства и Научного совета Оксфордского университета название Британского фонда, изучающего Азербайджан и Кавказ, было запечатлено на памятной доске на арке относящегося к XVII веку здания Кларендон (www.oxfordhistory.org.uk/broad/buildings/south/clarendon.html) как постоянного члена Комитета благотворителей канцлера, наряду со всемирно известными учеными, общественными деятелями и авторитетными организациями.

У Оксфордского университета есть традиция постоянно популяризировать партнеров, которых он ценит. Согласно этой исторической традиции, начиная с XIV века, на Кларендонской арке (www.oxfordhistory.org.uk/broad/buildings/south/clarendon.html) на входе в известную, имеющую историческое значение Библиотеку Бодлейна (www.bodleian.ox.ac.uk), чье здание первостепенной значимости считается сердцем университета, запечатлеваются имена наиболее великодушных благотворителей университета и всемирно известных людей.

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