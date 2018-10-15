Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в Лянкяранском центре горячих источников и здоровья (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:23)

БАКУ /Trend/ - В рамках поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Лянкяран состоялась презентация Центра горячих источников и здоровья.

В последние годы создание современных отелей и оздоровительных комплексов в регионах не только демонстрирует экономический потенциал Азербайджана, но и придает большой импульс росту потока туристов. Лянкяранский центр горячих источников и здоровья, строительство которого завершилось недавно в поселке Хафтони, является одним из значительных шагов в этом направлении. Строительство этого комплекса имеет важное значение для расширения туристических возможностей региона. В комплексе, площадь которого составляет примерно 11 гектаров, будут функционировать отель, медицинский центр и различные термальные бани.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проведенной в центре.

Руководитель проекта Нариман Топчубашев сообщил, что Лянкяранский санаторий термальных вод впервые открылся в 1958 году. В 1974 году на территории было возведено четырехэтажное здание санатория.

Было отмечено, что строительство Лянкяранского центра горячих источников и здоровья было начато в ноябре 2016 года. Отель на 182 номера построен на уровне самых высоких стандартов. Строительство других обслуживающих участков, входящих в комплекс, продолжается. В оформлении интерьера здания отеля использованы оригинальная мебель и аксессуары. В девятиэтажном здании отеля созданы все условия как для длительного лечебного отдыха, так и для проведения досуга во время уикенда.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о том, что обслуживающий персонал отеля, в котором большинство составляют местные кадры, пройдет курс высокой подготовки. Эти сотрудники будут привлечены к специальным учебным курсам, связанным с оказанием гостям услуг высокого уровня в любой сфере обслуживания. В комплексе действуют современные рестораны, в которых туристам будут предлагаться блюда азербайджанской и мировой кухни.

Глава государства и его супруга ознакомились с условиями, созданными в номерах отеля.

Было сообщено, что эти номера различной категории отвечают самым высоким требованиям и отличаются красивым дизайном.

Двухэтажный медицинский центр, расположенный в Лянкяранском центре горячих источников и здоровья, также оснащен современным оборудованием. В центре имеются современная лаборатория, рентгеновский кабинет, кабинеты ультразвукового исследования, электротерапии, физиотерапии, джет-массажа, магнитотерапии, гидротерапии, гидроколонотерапии, лечебной грязи и механотерапии. Получающие здесь лечение могут пользоваться комнатами массажа и грязевой аппликации. В медицинском центре функционирует также аптека.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с термальными ваннами.

В настоящее время в Лянкяранском центре горячих источников и здоровья имеются 12 активных водных источников , в том числе семь колодцев и пять родников. По градусу тепла источники сгруппированы на изотермальные, термальные и гипертермальные. Среди месторождений термальных вод преимущество составляют хлоридно-натриево-кальциевые воды, которые входят в группу вод с углеводородным и азотным газом. Кроме того, в составе термальной воды имеются сульфат-анионы, калий и сера. Воды подобного типа относятся к группе лечебно-минеральных и минеральных вод.

Было сообщено, что в Лянкяранском центре горячих источников и здоровья предусматривается лечение заболеваний системы кровообращения, нервной, костно-мышечной систем, соединительных тканей, органов дыхания, системы пищеварения, кожных и подкожных тканей и мочеполовой системы, нарушений обмена веществ и питания. Начало деятельности центра приведет к созданию рабочих мест примерно для 250 человек, большинство из которых составляют местные жители.

Здесь также созданы крытая автостоянка на 46 автомобилей и открытая автостоянка на 80 автомобилей. Этот современный комплекс, переданный в распоряжение граждан страны и зарубежных гостей, внесет важный вклад в туристическую инфраструктуру республики, в частности, в развитие лечебного туризма. Таким образом, Лянкяранский центр горячих источников и здоровья займет особое место в туристическом и лечебно-туристическом секторе страны.

После ознакомления с комплексом Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности района и коллективом учреждения.

Глава государства выступил на встрече.

Жители выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу.

В заключение было сделано фото на память

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.