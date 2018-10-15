Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автодороги в Лянкяране (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник в рамках поездки в Лянкяранский район приняли участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билясар.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о технических показателях дороги.

Было сообщено, что протяженность дороги составляет 22 километра. В связи с тем, что автомобильная дорога Гиркан-Даштатюк-Билясар долго не ремонтировалась и асфальтовое покрытие отсутствовало, проезжая часть находилась в непригодном состоянии. А это создавало проблемы в движении транспортных средств, особенно в осенне-зимнее время. Согласно Распоряжению Президента Азербайджана на строительство автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билясар, соединяющей 7 населенных пунктов, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана из инвестиционных расходов государственного бюджета были выделены средства в размере 9,1 миллиона манатов. В результате проведенных работ двухполосная автомобильная дорога Гиркан-Даштатюк-Билясар была реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией.

Ширина проезжей части дороги составляет 6 метров, ширина дорожного полотна, включая также обочины, - 8-10 метров. Вдоль дороги построены водоотводные трубы различного диаметра, в необходимых местах установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и дорожные указатели, построены автомобильные стоянки.

Строительство автомобильной дороги было осуществлено ООО «Эксплуатация дорог номер 7» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, работы выполнены с высоким качеством. Строительство автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билясар, расположенной в горной местности, а также проходящей через территорию Гирканского национального парка, будет иметь важное значение для улучшения транспортного сообщения семи населенных пунктов с районным центром, а также развития экономики и сельского хозяйства в этом регионе.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о строительстве автомобильной дороги Ожакеран-Тюлекюван-Тенгеруд Астаринского района. Было сообщено, что протяженность этой дороги, соединяющей три населенных пункта с населением 9 тысяч человек, составляет 11 километров.

Распоряжением главы государства на строительство данной дороги были выделены средства в размере 3,4 миллиона манатов. Двухполосная автомобильная дорога реконструирована в соответствии с 4-й технической категорией. Строительство расположенной в горной местности автомобильной дороги Ожакеран-Тюлекюван-Тенгеруд сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения населенных пунктов, через которые она проходит, с районным центром, а также развитии экономики, сельского хозяйства, туризма в этом регионе. Строительство дороги, которая позволит значительно улучшить грузовые и пассажирские перевозки, осуществляется ООО «Эксплуатация дорог номер 49» Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Глава государства поинтересовался также строительством проселочных автомобильных дорог Тахтанакаран-Мики, Тахтанакаран-Торади Астаринского района.

Было отмечено, что в целях реконструкции проселочных автомобильных дорог, соединяющих 38 населенных пунктов с населением 12 тысяч человек, выделено в общей сложности 11,5 миллиона манатов. Строительство дорог осуществлено на высоком уровне. Общая протяженность этих дорог составляет 27,4 километра. Эти двухполосные дороги, которые также реконструированы в соответствии с 4-й технической категорией, позволят значительно улучшить перевозки пассажиров и грузов. Это также создаст условия для того, чтобы местные и зарубежные туристы комфортно добирались до расположенных на территории центров отдыха и знакомились с памятниками исторической культуры.

Глава государства и его супруга были также проинформированы о мосте, который будет сооружен над рекой Астарачай, и плане дороги, которая протянется до моста.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева разрезали ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билясар.

В заключение было сделано фото на память.

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