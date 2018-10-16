Сан-Франциско принял декларацию в связи с Днем независимости Азербайджана

16 октября 2018 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совет по надзору Сан-Франциско принял поздравительную декларацию в связи с 18 октября - Днем независимости Азербайджана, говорится в сообщении генконсульства Азербайджана в США, распространенном во вторник.

В декларации подчеркивается, что народ Азербайджана создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, и достиг больших успехов, внося важный вклад в развитие и распространение демократии в регионе.

В документе от имени жителей Сан-Франциско и Совета по надзору передано поздравление в связи с Днем независимости Азербайджана.

Сан-Франциско с населением около 900 тысяч человек - один из крупнейших городов США и Калифорнии, основной культурный, образовательный, финансовый и экономический центр Северной Калифорнии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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