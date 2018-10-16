Президент Ильхам Алиев назначил нового посла в Марокко

16 октября 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Огтая Судеф оглу Гурбанова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Марокко.

Другим распоряжением главы государства Тарик Исмаил оглу Алиев отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Марокко, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Гамбии, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Мали, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Мавритании, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Португалии, чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Сенегале и постоянного представителя Азербайджана в Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

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