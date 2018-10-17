Иностранные журналисты, посетившие оккупированные территории Азербайджана, будут внесены в список нежелательных лиц МИД

17 октября 2018 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Три иностранных журналиста, посетившие оккупированные территории Азербайджана в связи с мероприятием Франкофонии в Армении, будут внесены в список нежелательных лиц МИД Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы министерства, распространенном в среду.

В сообщении говорится, что пресса Франкофонии Армении, не сумевшая добиться провокационных целей, преследуемых саммитом Франкофонии, организовала незаконный визит на оккупированные азербайджанские территории некоторых членов правления Международного союза.

«Участвуя в этом незаконном визите, противоречащем принципу журналистской этики и объективности, Жан Кушнер, Франсуа Дост и Хадиджа Ридуа будут внесены в список нежелательных лиц МИД Азербайджана», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в "черный список" МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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