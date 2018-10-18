Показатель динамичности бизнеса в Азербайджане по версии ВЭФ можно считать большим успехом - депутат

БАКУ /Trend/ - В "Отчете о глобальной конкурентоспособности 2018" Всемирного экономического форума (ВЭФ) Азербайджан занял 31-е место по индикатору "динамичность бизнеса", что можно считать большим успехом для страны.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат подчеркнул, что это является результатом успешной политики, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целом депутат отметил, что места, которые Азербайджан занял по различным индикаторам, говорят о том, что страна очень эффективно использует свои природные ресурсы, уделяет большое внимание развитию ненефтяного сектора, а также прилагает серьезные усилия для развития современного аграрного сектора.

Мирзазаде отметил, что сегодня создана азербайджанская модель развития, это результат успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

По словам депутата, ведется большая работа по модернизации Азербайджана. Мирзазаде отметил, что данный результат показывает, что если государство правильно строит свою стратегическую линию, правильно расходует свой потенциал, проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, то способно достичь такого успеха.

«Это успех Азербайджана и лично Президента страны», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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