Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы из ЗРК «ИГЛА» (ВИДЕО)

18 октября 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе тактических учений, проводимых согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «ИГЛА».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

Личный состав успешно выполнил все поставленные задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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