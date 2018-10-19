Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превращается в силовой фактор, позиция которого учитывается в мире

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство, проводя многовекторный, сбалансированный внешнеполитический курс, успешно интегрировалось в международное сообщество, наладило со странами региона и мира искренние многосторонние и двусторонние связи, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве. Мощный потенциал позволяет нам проводить на международной арене полностью независимую, рассчитанную на национальные интересы внешнюю политику. Азербайджан, являясь ведущей страной региона, превращается в силовой фактор, позиция которого учитывается в мире, привлекается к решению глобальных вопросов.

Эти мысли, отраженные в недавно вышедшей в свет 69-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», глава государства озвучил 22 мая 2015 года в своем интервью журналу “The Business Year» в связи с первыми Европейскими играми «Баку-2015».

Материалы, собранные в 69-й книге многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с мая по июль 2015 года.

Основные материалы книги состоят из информации, связанной с важными мероприятиями, проходившими с участием главы государства в преддверии организованных Азербайджаном первых Европейских игр и в дни соревнований. Так, в книге собраны материалы об участии Президента Ильхама Алиева в церемониях открытия деревни атлетов и медиа-деревни первых Европейских игр, автобусного депо и учебного центра, ознакомления его с условиями, созданными напротив парка Европейских игр, в головном офисе Операционного комитета Игр, в Baku Crystal Hall, где должны были проходить соревнования по нескольким видам спорта, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, отведено место его выступлениям и речам на мероприятиях в связи с Европейскими играми.

В издании можно также ознакомиться с материалами касательно участия главы государства в открытии на территории Площади государственного флага в преддверии первых Европейских игр «Баку-2015» новых объектов культуры, являющихся проектами Фонда Гейдара Алиева, - Музея каменной летописи, экспозиции «Живопись Азербайджана XX-XXI веков», а также «Азербайджанского дома», ознакомления с первым постоянным пространством Центра современного искусства YARAT.

В книгу также включена информация о встречах, переговорах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым с главами государств и правительств различных стран, прибывшими в Баку для участия в церемонии открытия Европейских игр.

В книге также отводится место речи Президента Азербайджана на выставке Milan Expo 2015 в ходе рабочего визита в Италию, материалам относительно встреч с Президентом и премьер-министром Италии.

Читатель в 69-м томе может также ознакомиться с текстами речей главы государства на церемонии открытия XXII Международной выставки «Нефть и газ Каспия», заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития первого полугодия 2015 года и предстоящим задачам.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 69-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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