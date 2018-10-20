Али Гасанов: Самой кровавой трагедией после развала СССР является Ходжалинская трагедия (версия 2)

20 октября 2018 17:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Кайсери на территории муниципалитета Талас в субботу состоялась церемония открытия памятника жертвам Ходжалинской трагедии.

В церемонии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, азербайджанские депутаты, члены Государственной думы России.

На мероприятии выступил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов. Он поблагодарил турецких и российских депутатов за подробную оценку, данную Ходжалинской трагедии.

"Здесь были затронуты многие вопросы. Выступили депутат Государственной думы России Дмитрий Савельев, депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым. Председатель муниципалитета Талас и другие выступившие дали подробную оценку Ходжалинской трагедии. В Ходжалы были убиты мирные жители. Они были убиты по причине того, что являлись азербайджанцами, тюрками. В ту ночь убивали всех подряд. Убивали даже стариков и детей, покидающих город. После развала Советского Союза самой кровавой трагедией, вошедшей в историю, стала Ходжалинская трагедия. Начиная с 1991 года, государства, отделившиеся от СССР, начали защищать свои границы, развивать свою независимость и обеспечивать свою благополучную жизнь. С тех пор самой кровавой страницей в истории является Ходжалинская трагедия. До этого в истории происходило множество трагедий. Но эта трагедия по своему охвату, по причине ее совершения ничем не отличается от геноцида. Именно понятие «геноцид» верно отражает суть этой трагедии", – сказал Али Гасанов.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Гасанов: Каждая страна должна вести диалог с соседними странами
Политика 16:10
Азербайджан занимает первое место на постсоветском пространстве по коэффициенту прочности общественно-политической стабильности
Политика 12 октября 14:03
Али Гасанов: В основе сегодняшнего высокого уровня развития Азербайджана стоит политика великого лидера Гейдара Алиева
Политика 2 октября 14:24
Али Гасанов: Нетрудно предположить, какие беды ждут руководимый Пашиняном народ, превратившим в предмет политической спекуляции свою семью
Политика 18 сентября 16:34
Книга Али Гасанова «Политика этнической чистки и геноцида против азербайджанцев» издана в Тбилиси на грузинском языке
Политика 2 августа 16:43
Али Гасанов встретился с группой турецких журналистов
Общество 21 июля 00:52
Лента новостей
Нубар Новрузова в 60 лет "стала матерью" – праздник для друзей и зрителей (ФОТО)
Культура 17:52
Астрономы обнаружили самый большой метеорит во Франции
Европа 17:50
В Индии автобус с пассажирами упал с моста в реку
Другие страны 17:38
Узбекистан переходит на производство «зелёных» стройматериалов (Эксклюзив)
Бизнес 17:00
Туркестанская область занимает первое место по экспорту мяса в Казахстане
Экономика 16:57
Нидерланды являются одним из крупных инвесторов в Казахстане
Бизнес 16:33
МИД Армении: процесс замены генсека ОДКБ завершится в кратчайшие сроки
Армения 16:33
Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла
Общество 16:28
Турция желает освобождения оккупированных земель Азербайджана - депутат
Политика 16:17