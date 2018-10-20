Али Гасанов: Самой кровавой трагедией после развала СССР является Ходжалинская трагедия (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Кайсери на территории муниципалитета Талас в субботу состоялась церемония открытия памятника жертвам Ходжалинской трагедии.

В церемонии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, азербайджанские депутаты, члены Государственной думы России.

На мероприятии выступил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов. Он поблагодарил турецких и российских депутатов за подробную оценку, данную Ходжалинской трагедии.

"Здесь были затронуты многие вопросы. Выступили депутат Государственной думы России Дмитрий Савельев, депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым. Председатель муниципалитета Талас и другие выступившие дали подробную оценку Ходжалинской трагедии. В Ходжалы были убиты мирные жители. Они были убиты по причине того, что являлись азербайджанцами, тюрками. В ту ночь убивали всех подряд. Убивали даже стариков и детей, покидающих город. После развала Советского Союза самой кровавой трагедией, вошедшей в историю, стала Ходжалинская трагедия. Начиная с 1991 года, государства, отделившиеся от СССР, начали защищать свои границы, развивать свою независимость и обеспечивать свою благополучную жизнь. С тех пор самой кровавой страницей в истории является Ходжалинская трагедия. До этого в истории происходило множество трагедий. Но эта трагедия по своему охвату, по причине ее совершения ничем не отличается от геноцида. Именно понятие «геноцид» верно отражает суть этой трагедии", – сказал Али Гасанов.

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