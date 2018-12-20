Президент Ильхам Алиев утвердил Порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании лизинговой деятельности в аграрной сфере и государственной поддержки сельскому хозяйству».

Согласно указу, с целью обеспечения конкурентнонаправленной деятельности на рынке средств сельскохозяйственного производства, совершенствования механизма льготной продажи техники и племенных животных посредством лизинга, расширения частных агротехнических услуг, эффективного использования направленных на льготы бюджетных средств с применением принципа партнерства государства и частного сектора утвержден Порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию при министерстве сельского хозяйства.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.