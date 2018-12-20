Президент Ильхам Алиев утвердил Порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию

20 декабря 2018 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании лизинговой деятельности в аграрной сфере и государственной поддержки сельскому хозяйству».

Согласно указу, с целью обеспечения конкурентнонаправленной деятельности на рынке средств сельскохозяйственного производства, совершенствования механизма льготной продажи техники и племенных животных посредством лизинга, расширения частных агротехнических услуг, эффективного использования направленных на льготы бюджетных средств с применением принципа партнерства государства и частного сектора утвержден Порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию при министерстве сельского хозяйства.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию системы водоснабжения в Габале
Политика 19 декабря 19:47
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям
Политика 19 декабря 19:07
Президенту Ильхаму Алиеву вручен орден «За заслуги перед Астраханской областью» (ФОТО)
Политика 19 декабря 11:26
Президент Ильхам Алиев: Одна из важнейших целей – обеспечение устойчивости динамичного социально-экономического развития Азербайджана в долгосрочной перспективе
Политика 19 декабря 10:33
Президент Ильхам Алиев наградил Гюльагу Исламова орденом «За службу Отечеству»
Политика 18 декабря 17:06
Президент Ильхам Алиев: Реформы в области здравоохранения преследуют одну цель: чтобы граждане Азербайджана были здоровыми, могли пользоваться медицинскими услугами высокого уровня
Политика 18 декабря 15:44
Лента новостей
В Туркменистане ведется строительство завода по производству сахара
Бизнес 13:49
Рынок страхования Азербайджана сохраняет рекордные темпы роста
Финансы 13:42
Объем перевалки грузов через порты Турции превысил 300 млн тонн – министерство
Бизнес 13:40
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 13:23
Казахстанская страховая компания объявила тендер
Тендеры 13:17
Шедевры художников в подземном переходе Бакинского метро восхитили пассажиров (ФОТО)
Социум 13:16
МВФ: Развитие экономики Азербайджана поможет нейтрализовать для Грузии негативный эффект от девальвации турецкой лиры
Бизнес 13:15
Русдрама имени Самеда Вургуна - 98 знаков качества (ФОТО)
Культура 13:09
В Азербайджане до 93% учащихся обучается на родном языке - министр
Общество 13:05