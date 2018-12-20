Си Цзиньпинь выразил готовность продолжить совместные усилия с Президентом Ильхамом Алиевым для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

«Передаю Вам сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю дня рождения. В последние годы китайско-азербайджанские отношения сохраняют тенденцию динамичного развития. Связи между двумя странами развиваются во всех областях, успешно продолжается сотрудничество в рамках совместного строительства «Одного пояса – одного пути». Я уделяю большое внимание китайско-азербайджанским отношениям. Готов продолжать с Вами совместные усилия для достижения новых успехов в китайско-азербайджанских отношениях дружбы и сотрудничества во имя наших стран и народов. Желаю Вам крепкого здоровья», - говорится в поздравлении.

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