The Guardian еще раз продемонстрировала, что выполняет заказ кругов, недовольных стремительным развитием Азербайджана - эксперт

22 декабря 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Последнюю статью в газете The Guardian, причины появления которой хорошо известны азербайджанской общественности, можно расценить как новый образец клеветнической кампании в отношении азербайджанского государства. Об этом сказал Trend в субботу главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

«Всякий раз, когда наша страна находится в преддверии завершения важного проекта, мы наблюдаем такого рода попытки очернить страну. Естественно, что независимая внешняя политика Азербайджана, опирающаяся на интересы нашего государства, всегда была основной причиной кампаний по очернению страны, проводимых определенными кругами», - добавил Гулиев.

Эксперт отметил, что определенные международные круги, которые не могут принять тот факт, что Азербайджан построил взаимовыгодные отношения с такими своими соседями, как Россия, Иран, Турция, страны Центральной Азии, не гнушаются того, чтобы использовать в своих целях подручные медиа, подобные The Guardian.

Гулиев напомнил, что в 2015 году именно в газете The Guardian предвзятость и необоснованная злоба в отношении Азербайджана достигли такого уровня, что под некоторыми изображениями, которые относились к другим странам, были опубликованы статьи, связанные с Азербайджаном.

«За короткое время мы стали свидетелями разоблачения этого. Весь мир еще раз увидел, что газета The Guardian, проповедующая объективность, в действительности, является средоточием ненависти и предвзятости в отношении Азербайджана. Статья, опубликованная в эти дни в газете The Guardian об Азербайджане, ничто иное, как очередная ложь. The Guardian выполняет заказ определенных сил, проармянских кругов, стоящих за ними», - сказал эксперт.

По его словам, The Guardian еще раз продемонстрировала, что выполняет заказ кругов, недовольных развитием Азербайджана, его независимой политикой.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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