Владимир Путин: Трудно переоценить личный вклад Президента Ильхама Алиева в укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства

21 декабря 2018 20:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими государствами.

Дорожу сложившимися между нами отношениями. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравлении.

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