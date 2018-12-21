Владимир Путин: Трудно переоценить личный вклад Президента Ильхама Алиева в укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с днем рождения.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны. Трудно переоценить Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими государствами.
Дорожу сложившимися между нами отношениями. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы.
От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. Прошу передать сердечный привет Вашей семье", - говорится в поздравлении.
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