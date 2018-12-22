В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - Председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Ваше имя в Азербайджане, регионе и во всем мире ассоциируется с принципиальным, сильным и волевым руководителем, ведущим свою страну твердым курсом по пути развития и процветания, обеспечения гражданского мира и согласия.

Высокий интеллектуальный потенциал, широта мышления и многолетний опыт государственного управления позволяют Вам находить оптимальные решения в условиях динамично меняющихся современных реалий.

Реализуемый под Вашим руководством стратегический курс направлен на неуклонное повышение авторитета и роли Азербайджана на международной арене.

Укрепление экономического потенциала, улучшение качества жизни людей были и остаются неизменными приоритетами Вашей плодотворной работы на посту Президента страны.

Выражаю уверенность, что Ваши политическая воля и мудрость в принятии решений и в делах будут и далее способствовать созданию сильного и развитого государства, а также упрочению интеграционного взаимодействия на пространстве Содружества Независимых Государств.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей многогранной государственной деятельности", - говорится в поздравлении.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия сердечно поздравляю Вас с днем рождения, передаю самые искренние пожелания.

Под Вашим дальновидным руководством Азербайджан благодаря своим достижениям стал самой развитой страной региона и успехами на международной арене завоевал авторитет как активный член мирового сообщества.

Как результат вносимого Вами важного вклада и проводимой Вами успешной политики, единство тюркского мира еще больше укрепляется и приобретает больший размах. Выражаем Вам глубокую признательность за ценную поддержку, оказываемую Международному фонду тюркской культуры и наследия, высокую оценку деятельности организации. Фонд, созданный по Вашей инициативе, с гордостью пропагандируя новыми проектами и программами тюркский мир на международной арене, продолжит свою работу, оправдывая Ваше высокое доверие.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, счастья, еще раз искренне поздравляем.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляем Вас с наступающими 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом", - говорится в поздравлении.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои самые сердечные поздравления с днем рождения.

Опытнейший государственный деятель, тонкий дипломат и исключительно талантливый политик, Вы день за днем ведете Азербайджан по пути развития и процветания. Ваша способность мыслить стратегически, последовательно, воплощать принятые решения и уверенно вести за собой народ, с каждым годом укрепляя стабильность Азербайджанского государства и его позиции на мировой политической арене, вызывают искреннее восхищение.

От всей души хочу пожелать Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и чтобы все Ваши планы с высочайшей точностью воплотились в жизнь во имя новых побед братского Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Искренне поздравляю Вас с днем рождения.

Достижения современного Азербайджана, укрепление его экономических, политических и международных позиций неразрывно связаны с Вашим именем. Дальновидный и мудрый политик, вы по праву снискали общепризнанный авторитет у себя на Родине и за ее пределами. Заслуженная поддержка многонациональным азербайджанским народом Вашего курса стала очередной убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Осуществляемые под Вашим руководством преобразования и крупные проекты – достойное продолжение славных дел Вашего отца, великого сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева. Участвуя в работе различных миссий и делегаций, представители России, в том числе и дагестанцы, каждый раз становятся свидетелями неоспоримых результатов, достигнутых Вашей республикой. Уверен, что многовековые традиции взаимного уважения, искренности и доверия будут и впредь служить основой для братских отношений между нашими народами, а также реализации огромного потенциала сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и ее составной частью – Республикой Дагестан. Высоко ценю наши личные отношения и всегда вспоминаю с наилучшими чувствами встречи с Вами.

Примите, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, наилучшие пожелания доброго здоровья и благополучия, неисчерпаемых сил и энергии на долгие годы, дальнейших успехов во всех Ваших начинаниях на благо Азербайджана", - говорится в поздравлении.

Король Иордании Абдалла II направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"С большим удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения.

Прошу Вас принять мои пожелания здоровья и счастья", - говорится в поздравительном письме.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"От имени генерального секретариата международной организации ТЮРКСОЙ, Постоянного Совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Благодаря гуманистической и миролюбивой политике, проводимой Вашим превосходительством, Азербайджанская Республика неуклонно развивается, еще более укрепляет достойное место среди стран мира.

Мы высоко ценим Ваши внимание и заботу о расширении и развитии культурного сотрудничества между Азербайджанской Республикой, 100-летие которой было отмечено нами в этом году, и Международной организацией тюркской культуры - ТЮРКСОЙ, достигшей 25 лет.

Пользуясь приятной возможностью, выражаю Вам глубокую признательность за поддержку деятельности ТЮРКСОЙ, в этот знаменательный день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в высшем государственном посту", - говорится в поздравлении.

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