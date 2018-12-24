В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«От имени международного персонала Секретариата ГУАМ и от себя лично позвольте выразить Вам самые искренние поздравления с Днем рождения и пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, долгих лет плодотворного труда на благо дальнейшего процветания Азербайджана!

На протяжении многих лет под Вашим мудрым руководством Азербайджан демонстрирует яркие достижения по всем направлениям социально-экономической и общественно-политической жизни.

Проводимая Вами последовательная и дальновидная внутренняя и внешняя политика гарантировала успех реализации ряда важнейших стратегических проектов по продвижению национальных интересов и интеграции страны в международную экономику. Эта политика также обеспечила укрепление позиций и геополитической роли Азербайджана в стратегически важном Черноморско-Каспийском пространстве, содействовала более тесной интеграции этого региона в мировые процессы.

Успешная реализации пакета реформ в институциональной, экономической и социальной сферах способствовала повышению эффективности управления, диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест, росту благосостояния населения, дальнейшей демократизации общества. Все это в целом отразилось на неуклонном повышении уровня и качества жизни граждан Азербайджана.

Растет и международный авторитет Азербайджана. Активная, многовекторная и сбалансированная внешняя политика Азербайджана, при неуклонном усилении экономической и оборонной мощи страны, является гарантом стабильности в регионе и далеко за его пределами, создает предпосылки для восстановления территориальной целостности страны.

Международное сообщество также высоко ценит Ваши неустанные усилия и вклад Азербайджана в развитие межкультурного диалога и взаимопонимания между народами, пропаганду мультикультурализма и толерантности.

Ваше превосходительство, мы высоко ценим вклад Азербайджана, как одного из государств-основателей ОДЭР-ГУАМ, в дальнейшее развитие и углубление сотрудничества между нашими дружественными странами – стратегическими партнерами. География ГУАМ является одним из важнейших пространств для продвижения и защиты национальных интересов государств-членов, в том числе и Азербайджана. Уверены, что реализация потенциала сотрудничества в рамках ГУАМ послужит трансформации данного стратегически важного пространства в зону мира, стабильности, безопасности и процветания, укрепления независимости и суверенитета наших стран.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, пользуясь случаем, в эти предпраздничные дни позвольте также поздравить Вас с наступающим Новым годом, пожелать Вам и членам Вашей семьи доброго здравия, счастья и успехов в осуществлении Ваших планов во имя и на благо процветания страны. В связи с этим позвольте выразить твердую убежденность, что наступающий год будет ознаменован новыми успехами и победами народа Азербайджана», - говорится в поздравительном письме.

Председатель греческих компаний Motor Oil Hellas, Vegas Oil and Gas Вардис Вардинояннис и его супруга Марианна Вардинояннис направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Искренне поздравляем Вас по случаю дня Вашего рождения. Желаем Вам наилучших благ – крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и счастья.

Пусть Всевышний хранит Вас и Ваших родных! Желаем претворения в жизнь всех Ваших благородных идей во имя благосостояния и развития Вашей страны и человечества», - говорится в поздравлении.

Директор представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Государстве Израиль, руководитель неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гут направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения. В этот счастливый для Вас день я хотел бы вновь выразить свои искренние чувства уважения и признательности Вам – опытному государственному деятелю, исключительно талантливому, прагматичному политику и достойному лидеру Азербайджанского государства.

Благодаря Вашей последовательной, многовекторной и сбалансированной внешней политике Азербайджанская Республика превратилась в подлинного регионального лидера, а также заняла свое особое и влиятельное место, как на постсоветском пространстве, так и в мировом сообществе.

Азербайджан является и продолжает оставаться подлинным образцом межцивилизационного, межконфессионального и межкультурного диалога. Именно благодаря Вашей прагматичной и мудрой политической деятельности. Азербайджан проводит политику толерантности и мультикультурализма, которые являются образом жизни азербайджанского общества. Азербайджан имеет свою модель мультикультурализма, которая составляет альтернативу национализму, шовинизму, фашизму и терроризму.

С удовлетворением хочу отметить, Государство Израиль и народ Израиля высоко ценят лично Ваше особое и заботливое отношение как ко всем проживающим общинам в Азербайджане, так и к еврейской общине, которое не имеет прецедентов в мире. Вы заслужили уважение большой части как израильского общества, так и мировых еврейских общин за свою приверженность светскому государству, мультикультурализму и толерантности, за уважительное отношение ко всем конфессиям и народам, проживающим в Азербайджане.

Примите мои наилучшие пожелания по случаю предстоящего Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Искренне, от всей души желаю Вам и Вашей замечательной семье неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в Вашей деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания», - говорится в поздравлении.

Академик Фазиль Курбанов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«От имени многотысячной Азербайджанской общины, проживающей в Российской Федерации, и себя лично, горячо и сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджанской Республики.

В России Вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления и развития азербайджано-российского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

За двадцать пять лет существования независимого Азербайджана созидательная сила и духовный потенциал нашего народа проявились настолько ярко, что стремительный прорыв государства вызвал неподдельный интерес в мировом сообществе. Азербайджанская Республика сегодня является влиятельным участником международных отношений и уверенно смотрит в будущее. В этом огромная Ваша заслуга, и мы благодарны за эту благотворительную, эффективную деятельность, вызывающую в душе каждого из нас чувство гордости.

Господин Президент, разрешите заверить Вас, что азербайджанская диаспора России не ослабит своих усилий в деле популяризации Азербайджана, пропаганды древних традиций, богатой культуры и истории нашего народа. Мы будем и впредь проводить последовательную работу по укреплению положительного имиджа Азербайджанской Республики.

Находясь вдали от исторической Родины, мы всегда чувствуем Ваше пристальное внимание и заботу к нашим нуждам. Пользуясь случаем, позвольте мне выразить Вам глубокую признательность за поддержку наших соотечественников, занимающихся трудовой деятельностью в России.

В день Вашего дня рождения желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в Вашей государственной деятельности во имя сплочения нации и укрепления международного авторитета Азербайджанской Республики.

Сердечно поздравляю Вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Юрий Осипов и заместитель генерального секретаря Совета межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«От имени Совета межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Выдающийся государственный и политический деятель, Вы много делаете для социально-экономического развития Азербайджанской Республики, укрепления ее авторитета на международной арене. Парламентарии стран Содружества высоко ценят Ваш большой личный вклад в развитие многопланового взаимовыгодного сотрудничества и расширение дружественных связей между государствами-участниками СНГ.

Позвольте пожелать Вам доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя процветания Азербайджанской Республики», - говорится в поздравлении.

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