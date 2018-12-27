В Калифорнии отметили День солидарности азербайджанцев всего мира (ФОТО)

27 декабря 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Сан-Диего американского штата Калифорния состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и первой годовщины со дня основания Ассоциации дружбы Калифорния-Азербайджан (CAFA), сообщает в четверг Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В мероприятии, совместно организованном генгонсульством и CAFA, приняли участие члены азербайджанской общины, представители местных выборных органов, деятели культуры и журналисты.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор CAFA Кимия Мамедова от имени общины поздравила азербайджанский народ и 50 миллионов азербайджанцев, проживающих в мире, с Днем солидарности азербайджанцев всего мира. Подчеркнув, что также отмечается первая годовщина CAFA, Мамедова коснулась успешной деятельности организации за прошедший год, отметила, что в предстоящем году будет продолжена работа по укреплению азербайджанской общины, отношений между Азербайджаном и Калифорнией в различных сферах.

Консул геконсульства Орхан Рустамли поздравил всех соотечественников с приближающимся Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, пожелал CAFA успехов в дальнейшей деятельности.

Выступившие на мероприятии исполнительный директор Ассоциации дружбы между Сан-Диего и Баку Мартин Круминг и председатель Лос-анджелесского межрелигиозного совета епископ Хуан Карлос Мендез поздравили азербайджанский народ с праздником.

Кроме того, на мероприятии были представлены соответствующие декларации об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев в Сан-Диего и его пригородах.

Затем состоялся концерт. Гости также отведали различные блюда национальной кухни.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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