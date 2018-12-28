Сегодня состоится последнее пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится последнее пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На заседании будут обсуждаться дополнения и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский, Трудовой, Гражданско-процессуальный кодексы, а также в законы «Об антимонопольной деятельности», «Об электронной торговле», «Об обязательном страховании», «О недобросовестной конкуренции», «О защите иностранных инвестиций» и других нормативно-правовых документов.

В заключение заседания будет утверждено обращение Милли Меджлиса в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Всего в повестку заседания включено 52 вопроса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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