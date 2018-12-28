Сегодня состоится последнее пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

28 декабря 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится последнее пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

На заседании будут обсуждаться дополнения и изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский, Трудовой, Гражданско-процессуальный кодексы, а также в законы «Об антимонопольной деятельности», «Об электронной торговле», «Об обязательном страховании», «О недобросовестной конкуренции», «О защите иностранных инвестиций» и других нормативно-правовых документов.

В заключение заседания будет утверждено обращение Милли Меджлиса в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Всего в повестку заседания включено 52 вопроса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане ограничивается использование трамадола
Общество 27 декабря 11:03
Рост благосостояния народа всегда в центре внимания Президента Ильхама Алиева - депутат
Политика 24 декабря 10:59
Включение нагорно-карабахского конфликта в документ Европарламента было ожидаемым - Самед Сеидов
Политика 18 декабря 15:23
В Азербайджане учредили юбилейную медаль
Общество 18 декабря 14:31
Азербайджанские парламентарии обсудят сегодня 15 вопросов
Политика 18 декабря 10:39
Азербайджан примет участие в инаугурации нового президента Грузии
Политика 15 декабря 17:45
Лента новостей
В Баку прошла презентация книги, посвященной истории азербайджанского парламентаризма
Политика 12:56
В ноябре Турцию посетили около двух миллионов туристов
Туризм 12:55
В Азербайджане будет создана интерактивная электронная карта автомобильных дорог
Общество 12:44
Государство продолжит финансирование IT-проектов в Азербайджане
ИКТ 12:43
Иордания выступает за продолжение координации с Россией по Сирии
Арабские страны 12:37
СМИ: Южная Корея и США пока не договорились о расходах на содержание американских войск
США 12:34
Во Франции родился редкий кенгуру-альбинос
Европа 12:29
Какие филиалы AtaBank будут функционировать в праздничные дни?
Финансы 12:21
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили приоритеты экономического сотрудничества
Туркменистан 12:18