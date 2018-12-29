В Азербайджане малообеспеченным семьям выплачена единовременная помощь

29 декабря 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана «О предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям» министерство труда и социальной защиты населения 28 декабря полностью обеспечило выплату единовременной помощи в сумме 100 манатов каждой семье, получающей адресную государственную соцпомощь, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью министерства.

Согласно распоряжению, 28 декабря 2018 года 42 425 семей получили единовременную помощь, которая была перечислена на их банковские счета.

Наряду с этим, проводится соответствующая работа по устранению зависимости малообеспеченных семей от программы соцпомощи, увеличению их доходов и освоению возможностей в области малого бизнеса. Так, в текущем году лишь 1000 семей получают адресную социальную помощь из 7800 семей, привлеченных к программе самозанятости для создания малых семейных хозяйств.

Напомним, что выплата единовременной помощи была осуществлена в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «О предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям» от 19 декабря.

Распоряжение является очередным проявлением особой заботы главы государства об усилении материального обеспечения малообеспеченных семей.

Отметим, что в распоряжении по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года было поручено выплатить к 28 декабря каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, единовременную помощь в размере 100 манатов.

Согласно документу, с этой целью было поручено выделить пять миллионов манатов из неизрасходованного остатка средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2018 год для адресной государственной социальной помощи и социальных пособий.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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