Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового Пространства оказания имущественных услуг Госкомитета по вопросам имущества (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии нового Пространства оказания имущественных услуг Государственного комитета по вопросам имущества.

Председатель Государственного комитета по вопросам имущества Керем Гасанов проинформировал Президента Ильхама Алиева о созданных здесь условиях.

Строительство здания началось в мае прошлого года. Во дворе двухэтажного здания, построенного на современном уровне и с высоким вкусом, создан паркинг для автомобилей, проведены работы по благоустройству и озеленению.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия Пространства оказания имущественных услуг.

Основная цель создания Пространства оказания имущественных услуг заключается в том, чтобы оказывать в едином пространстве услуги по всем сферам деятельности Государственного комитета по вопросам имущества. Здесь все услуги, связанные с имуществом, приведены в соответствие с международными стандартами и обеспечена прозрачность, повышение удовлетворенности граждан, снижение до минимума контакта гражданина с чиновником, полная электронизация услуг. Все дни недели, включая субботу и воскресенье, предусматривается оказание услуг около 100 работниками. Здесь также используются услуги волонтеров.

В здании в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов созданы все условия для свободного передвижения людей из этой категории. Здесь предусматривается оказание нотариальных, банковских, архитектурных и проектировочных, почтовых услуг и услуг по страхованию имущества.

В Пространстве оказания имущественных услуг также имеется архивный уголок, где демонстрируются правоподтверждающие документы на имущество различных периодов, отражающие право собственности на недвижимость в 1909-2018 годах. В здании также создано кафе, библиотека, детская игровая зона.

Глава государства был проинформирован об электронизированных комитетом услугах. Комитет в электронной форме напрямую или посредством портала е-Правительство уже предоставляет гражданам 40 услуг. Были продемонстрированы принципы работы таких электронных услуг, как «Имущественный калькулятор» и «Проверка электронной выписки», вызывающих наибольший интерес у граждан в связи с выяснением оплаты за услуги по регистрации недвижимости и государственной пошлины. Услуга «Электронная выписка» полностью ограничивает контакт гражданина с чиновником. Таким образом, имеющий электронную подпись гражданин с любого места посредством портала е-Правительство обращается к услуге, посылает соответствующие документы, а подготовленная Комитетом электронная выписка пересылается ему в личный кабинет в портале. Гражданин во время обращения в другие государственные органы для проверки правильности электронной выписки пользуется услугой «Проверка электронной выписки».

Несмотря на то, что прошло короткое время, уже есть более восьми тысяч обладателей «Электронной выписки».

В здании создана вся необходимая инфраструктура для внедрения электронных информационных систем, оно оснащено современным ИКТ-оборудованием. В пространстве созданы установки, осуществляющие систему электронного управления для оказания более точных услуг, скоростных процедур. Граждане, войдя в электронные мониторы, посредством интернета могут воспользоваться услугами.

В аукционном зале на 100 мест для проведения приватизационных аукционов посредством мониторов созданы условия для ознакомления с имуществом, вынесенным на приватизацию, живого участия в приватизационных аукционах и электронного приобщения к аукциону. Электронизация приватизации способствовала ускорению процесса и повышению интереса инвесторов. В электронном аукционе каждый гражданин, имеющий электронную подпись, присоединившись к аукциону независимо от места, может принять участие в системе электронного аукциона. До сих пор было проведено 28 аукционов, принято более 900 электронных заказов по продаже имущества.

Здесь в течение дня планируется оказать услуги около 1000 гражданам. В Пространстве оказания имущественных услуг в целом будут представлены 46 услуг в соответствии со сферами деятельности Комитета. В оказываемые услуги входят управление и приватизация государственного имущества, организация аукционов, связанных с государственным и муниципальным имуществом, прием обращений, связанных со сдачей в аренду земельных и нежилых участков, оцениванием имущества, регистрацией недвижимости, представлением готовых документов, и другие услуги.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о принципе работы проекта Системы спутникового наблюдения, используемой в управлении землями. Цель проекта – повысить гибкость в осуществлении государственного контроля над землями, предотвратить незаконные постройки, а также выход из строя плодородных слоев почвы, использовать новые технологии, возможности искусственного интеллекта во время геоботанических исследований земель. Благодаря проекту территория страны посредством спутника снимается раз в пять дней. Все изображения, сделанные посредством спутника, включаются в Систему спутникового наблюдения, где применяется искусственный интеллект. Посредством искусственного интеллекта начинается анализ изображений, и Система автоматически определяет различия между предыдущими и последующими изображениями, то есть изменения, происходящие на поверхности почвы после каждой съемки, и их координаты. Организация осмотра на месте изменений, обнаруженных посредством Системы на поверхности земли, обеспечивается инспекторами Комитета по земле, пресекаются обнаруженные незаконные постройки, не допускается выход из строя плодородного слоя почвы и в целом ее незаконное использование.

Наряду с Комитетом возможностями Системы спутникового наблюдения воспользуются Министерство сельского хозяйства с целью определения растений, посаженных на землях сельскохозяйственного назначения, и их мониторинга, Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью выявления лесных пожаров во время чрезвычайных происшествий и мониторинга ущерба, нанесенного природе, определения изменений во время наводнений и интенсивности подъема и спада водности в реках, Министерство экологии и природных ресурсов - для определения изменений на территориях, входящих в лесной фонд, а также местные органы исполнительной власти и муниципалитеты. Систему предусматривается полностью сдать в эксплуатацию с начала этого года, осуществив предварительные испытания.

В то же время, наряду с изучением изменений, происходящих на землях локальных территорий, повышения качества контроля, ведения кадастрового учета недвижимого имущества и электронного учета земель, аэрофотосъемками, будут использоваться также дронные съемки, являющиеся новой технологией.

В целях проведения 3D съемок имущества используется новейшая технология - оборудование «Matterport». Это инновативное оборудование создает 3D модель недвижимого имущества, квартир, частных домов, заводов, фабрик, музеев и других строений, автоматически в короткий срок готовит план-чертежи и параметры, представляет подробную информацию об имуществе при его регистрации, на аукционах, при приватизации имущества.

Проект «Streetview» обеспечивает визуальное оцифровывание объектов транспортной инфраструктуры, устойчивое управление адресным реестром по выбранным дорогам, улицам и проспектам. Эта система обеспечивает интеграцию полученной информации в адресный портал и упрощение работы по присвоению адресов в реестре.

Президент Ильхам Алиев пожелал коллективу успехов.

В заключение было сделано фото на память.

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