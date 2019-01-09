Государство под названием "Азербайджан" возникло в 612 году до н.э. - историк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ссылаясь на историка Аммиана Марцеллина (IV век) и сирийские хроники Karki de Bet Selox (V век), можно говорить о том, что государство под названием «Азербайджан» было создано в VII веке до нашей эры.

Об этом, как сообщает Trend, в среду на расширенном заседании научного совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана сказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше, доктор исторических наук Гасан Гасанов.

По его словам, название "Атропатена" является фонетической версией понятия «Азербайджан».

«До сих пор в науке говорится о том, что государство Атропатена было создано после смерти Александра Македонского в 321 году до нашей эры. На самом деле Атропатена не возникла в IV веке, в 321 году до нашей эры была восстановлена ее независимость. Древние сирийские и римские источники дают основание утверждать, что государство Атропатена (Адорбайган) было создано в результате падения Ассирийской империи в 612 году до нашей эры», - добавил Гасанов.

Гасанов отметил, что 612 год до нашей эры – год создания государства Азербайджан.

По словам историка, слово Атарпатена/Атропатена/Адорбайган, которые составляют основу названия государства и народа Азербайджана, не происходит ни от персидского, ни от греческого языка.

«Согласно сирийскому источнику V века, корнем слова является титул военачальника «Арпат» или Орбай», который основал государство 2700 лет тому назад. Территория Атропатены простиралась от Черного моря на северо-западе до гор Большого Кавказа на севере», - сказал посол.

В своем докладе историк сказал, что Албания была создана в I веке до нашей эры.

«Территория, где было образовано государство Албания, являлась с 612 года до нашей эры до II-I веков до нашей эры частью Адорбайгана/Атропатены/Атарпатены», - добавил историк.

Директор Института истории Ягуб Махмудов сказал, что вопросы, поднятые Гасановым на научном совете, опираются на первоисточники и научную литературу, в частности на западные источники и труды европейских историков.

«Поэтому это представляет серьезный научный интерес. Новые мнения в науке не должны приниматься в штыки, им должно уделяться должное внимание, исследования необходимо еще больше расширить», - сказал Махмудов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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