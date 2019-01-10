Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии «Решительная поддержка», проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Напомним, что миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров азербайджанской армии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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