Президент Ильхам Алиев: Азербайджан опережает многие развитые страны по качеству дорожной инфраструктуры (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан опережает многие развитые страны по качеству дорожной инфраструктуры, и этот процесс будет продолжен.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в прошлом году было проложено 2 тысячи километров автомобильных дорог. "Это – рекордный показатель. В целом же, с 2004 года по настоящее время проложено 15 тысяч километров автомобильных дорог. Согласно подсчетам Давосского всемирного экономического форума, по качеству дорожной инфраструктуры Азербайджан занимает 34-е место в мире. Мы опережаем многие развитые страны, и этот процесс будет продолжен. В прошлом году была улучшена дорожная инфраструктура 920 сел, проложены новые дороги. В этих населенных пунктах проживают 2,2 миллиона человек. То есть, решена дорожная проблема 2,2 миллиона человек. Как вам известно, это также является экономическим фактором, потому что там, где есть дорога, ускоряется и развитие сельского хозяйства, находят решение социальные вопросы, в том числе люди могут быстрее добраться до больниц. То есть, это имеет очень большое значение. В этом году в инвестиционной программе на дорожное строительство предусмотрено достаточно средств. В этом году будет проложено, по меньшей мере, пока по меньшей мере, 1000 километров новых дорог. Среди них, конечно же, есть сотни сельских дорог, а также проекты продолжения строительства магистралей, в том числе дорога Астара - граница с Ираном. Потому что от Баку до Астары мы проложили новую дорогу. Прекрасная дорога, сокращающая расстояние почти на 40 километров. В то же время эта магистраль проложена в обход городов, причем предусмотрены отдельные въезды в каждый из городов. А из Астары до границы Ирана дороги нет, она проходит через город. Поэтому мы реализуем и этот проект. Согласно плану, до конца нынешнего года из Астары до границы с Ираном будет проложена новая четырехполосная дорога, и, таким образом, грузовые автомобили смогут доехать до границы, не въезжая в Астару и не беспокоя граждан", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Азербайджана, в нынешнем году мы также предусмотрели крупные средства на строительство дороги Сумгайыт - граница с Россией. «Это – совершенно новая дорога до границы с Россией вдоль побережья. Таким образом, у нас появится вторая и очень качественная дорога, ведущая к границе с Россией. Наряду с этим, будет оживление на землях, которые до сих пор оставались пустыми. Потому что эти территории не использовались. Сейчас на этих территориях реализуются различные проекты для развития сельского хозяйства. В том числе, водохранилище Тахтакерпю и канал, идущий до Джейранбатана, конечно, обеспечивают подачу воды на эти земли. В нынешнем году должна быть построена значительная часть дороги Сумгайыт – граница с Россией. Недостроенная дорога Баку - граница с Грузией. До Гянджи проложена четырехполосная дорога, а двухполосную дорогу от Гянджи до границы с Грузией мы должны расширить до четырех полос. На эти цели также предусмотрены средства. Будут построены междугородные, внутригородские и сельские дороги", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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