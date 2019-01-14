Азербайджан и Турция достигли новой договоренности в сфере оборонной промышленности

БАКУ /Trend/ - В Анкаре в понедельник состоялись азербайджано-турецкие переговоры, посвященные сотрудничеству в области оборонной промышленности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности.

Встреча, организованная в министерстве оборонной промышленности Турции, была проведена в соответствие с положениями соглашения «О сотрудничестве в области оборонной промышленности между правительствами Азербайджана и Турции».

На встрече приняла участие азербайджанская делегация, представленная руководством министерства оборонной промышленности и глав предприятий, а с турецкой стороны - руководители компаний "Aselsan", "Roketsan", "Ayesaş", "TAİ", "Çukurova" и других ведущих предприятий оборонной промышленности.

Во время встречи были представлены презентации посвященные деятельности этих турецких компаний.

Во время мероприятия была выражена удовлетворенность текущим сотрудничеством в области оборонной промышленности двух стран и достигнута взаимная договоренность по сотрудничеству в реализации ряда новых проектов.

В заключении был подписан протокол по итогам заседания.

В рамках визита делегацию принял министр оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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