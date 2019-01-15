Азербайджан примет участие в заседании НАТО в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель для участия в заседании Военного комитета Североатлантического альянса в формате «Решительная поддержка».

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Встреча состоится 15-16 января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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