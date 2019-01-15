Структурные реформы в Азербайджане внесут большой вклад в повышение эффективности местных институтов самоуправления - депутат

БАКУ /Trend/ - Структурные реформы, проводимые в Азербайджане в целях совершенствования государственного управления, действительно характеризуют глубокие правовые и институциональные реформы, проводимые в стране с 2015 года по настоящее время.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, Азербайджан является динамично и всесторонне развивающейся страной, и данное развитие требует оптимального управления с более мобильной структурой.

Как сказал Бабаоглу, упразднение, объединение структурных единиц с низким уровнем эффективности или замена их более мобильными механизмами - это актуальное требование управления.

«Структурные изменения, проводимые в результате соответствующих указов Президента Ильхама Алиева, обеспечат регулирование этой области. Проводимые реформы не только оптимизируют управление, но и повысят его эффективность», - добавил депутат.

По его словам, неслучайно многие мировые рейтинговые организации ставят на самые высокие места индекс развития Азербайджана.

Депутат также сказал, что для того, чтобы так было и в дальнейшем, во всех секторах, в том числе в управлении, реформы должны продолжаться, что в данный момент и наблюдается в Азербайджане.

«В результате проводимых до сих пор реформ создана очень благоприятная среда в самых различных областях экономики, промышленности. Поэтому в будущем могут быть предприняты соответствующие шаги для совершенствования управления и в ряде существующих структур в целях регулирования этих сфер», - добавил Бабаоглу.

В целом, по его словам, структурные реформы внесут значительный вклад в уменьшение нагрузки на государство, на формирование либеральных экономических отношений и повышение эффективности местных институтов самоуправления.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию государственного управления.

Согласно указу, деятельность Фонда развития науки при Президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована на основе принципа самофинансирования.

В соответствии с указом, ликвидируются Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Фонд знаний при Президенте Азербайджана и Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Также с целью реорганизации их деятельности на общественных началах ликвидируются Секретариат межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана, Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, Секретариат Тарифного совета Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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