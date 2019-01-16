Министр обороны Азербайджана дал указание воинским частям в связи с резким изменением погоды

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана, учитывая предупреждение о резком изменении погоды в стране, дал соответствующее указание объединениям и соединениям, находящимся в подчинении министерства, сообщили в среду Тrend в оборонном ведомстве.

В сообщении говорится, что согласно указанию, в целях охраны здоровья личного состава азербайджанской армии, а также боевой техники и военных объектов во всех воинских частях были приняты необходимые меры безопасности.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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