Турция ощущает искреннюю и мощную поддержку Азербайджана во всех сферах - посол

БАКУ /Trend/ - Турция ощущает искреннюю и мощную поддержку Азербайджана во всех сферах.

Об этом сказал Trend посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Посол отметил, что 100 лет тому назад турки без доли сомнения пришли на помощь своим азербайджанским братьям и Кавказская исламская армия помогла освободить Баку от оккупации. Сегодня Турция также ощущает искреннюю и мощную поддержку Азербайджана во всех сферах.

«Установление турецко-азербайджанских связей, основанных на историческом братстве и дружбе, на уровне стратегического партнерства является для нас источником радости и гордости», - отметил Озорал.

Дипломат добавил, что эта взаимная поддержка ощущается во всех сферах, включая военную, политическую, гуманитарную, экономическую и культурную области.

«Наши страны защищают в международных организациях интересы друг друга как свои интересы. К примеру, невозможно забыть ту поддержку, которую оказал Азербайджан Турции в Совете Европе, а также поддержку Азербайджана со стороны нашей страны в различных вопросах», - сказал посол.

Озорал напомнил, что в 2018 году посредством проведения совместных мероприятий торжественно отпраздновали 100-летие Кавказской исламской армии.

«С момента восстановления Азербайджаном независимости до сегодняшнего дня благодаря совместным усилиям мы довели наши связи до уровня, который станет примером во всех областях», - сказал посол.

По его словам, двусторонние связи также оказали положительное влияние на стабильность, благосостояние и развитие региона.

Озорал сказал, что сегодня энергетическую безопасность Европы, а также безопасность региона невозможно представить без Турции и Азербайджана.

«Совместные масштабные энергетические и транспортные проекты имеют большое значение не только для региона. TANAP обеспечит энергетическую безопасность и диверсификацию энергетических источников Европы, а железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открыла новую эпоху в развитии грузоперевозок, что позволит странам, расположенным вдоль «Одного пояса, одного пути», получить выгоду», - отметил посол.

Дипломат также сказал, что между Турцией и Азербайджаном проводятся интенсивные встречи и визиты на всех уровнях.

«В апреле 2018 года мы провели VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция. На нем на высоком уровне были рассмотрены не только вопросы еще большего углубления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, но и новые возможности сотрудничества. Также в целях дальнейшего совершенствования существующей правовой базы были подписаны новые соглашения», - добавил Озорал.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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