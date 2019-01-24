Президент Ильхам Алиев: Цель структурных преобразований в госорганизациях Азербайджана - наладить работу на еще более высоком уровне

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в министерстве сельского хозяйства и других государственных организациях Азербайджана проводятся структурные преобразования. Эти реформы преследуют одну цель - наладить работу на еще более высоком уровне.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в четверг на встрече с группой волонтеров аграрного развития, принимая участие в открытии после капитальной реконструкции Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству картофеля и семян овощных культур министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

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