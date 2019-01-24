Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде.

В феврале 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Тофига Мехтигулу оглу Тагизаде.

Согласно распоряжению, министерству культуры поручено с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного артиста Тофига Тагизаде.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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