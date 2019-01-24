Азербайджан является для Латвии важным партнером - министр

24 января 2019 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является для Латвии важным партнером.

Об этом в поздравительном письме по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией, адресованном министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову, сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Мамедъяров в своем письме поздравил коллегу по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией, пожелал дружественному народу Латвии мира, стабильности и благополучия.

Глава МИД Азербайджана отметил, что азербайджано-латвийские отношения имеют глубокие исторические корни. Министр также сказал, что двусторонние отношения между странами после восстановления независимости обеих стран успешно развиваются в политической, экономической, культурной и других сферах.

Министр иностранных дел Латвии в своем письме подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером для Латвии. Ринкевичс выразил удовлетворение конкретными результатами в политической, экономической, культурной и образовательной сферах, достигнутыми за прошедшие 25 лет, и отметил, что уверен в еще большем укреплении сотрудничества между двумя странами в предстоящие годы.

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Латвией были установлены 11 января 1994 года.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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