Благодаря личной поддержке Президента Азербайджана во Владикавказе отреставрирована мечеть Мухтарова

25 января 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде отправится во Владикавказ для участия в открытии мечети Мухтарова, отреставрированной благодаря личной поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на управление.

Построенное в 1908 году азербайджанским меценатом Муртузой Мухтаровым здание мечети, воплотившее в себе прекрасные традиции восточного зодчества, было отреставрировано благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева к обращению членов Высшего религиозного совета народов Кавказа.

В день открытия также пройдет конференция, посвященная этому событию, которое имеет особое значение с точки зрения традиционных исторических культурно-духовных связей Азербайджана с Северной Осетией и Аланией России.

В конференции примут участие члены Высшего религиозного совета народов Кавказа, известные представители науки и религиозные деятели, выступят шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и члены азербайджанской делегации.

В рамках визита запланированы встречи азербайджанской делегации с руководством Северной Осетии.

Напомним, что летом 2017 года на ифтаре по случаю священного месяца Рамазан председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал: «За счет выделенной вами с учетом пожелания членов Высшего религиозного совета народов Кавказа материальной помощи для ремонта Джума мечети, построенной во Владикавказе азербайджанским меценатом Муртузой Мухтаровым в начале ХХ века в стиле азербайджанской национальной архитектуры, этот исторический религиозный храм был капитально отреставрирован. Муфтии Кавказа, приглашенные вами в качестве личных гостей на открытие Игр исламской солидарности, попросили меня, как председателя Высшего религиозного совета народов Кавказа, передать вам признательность за этот пример внимания и заботы, присущих вашему превосходительству».

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вышла в свет 77-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 24 января 23:41
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде
Политика 24 января 18:29
Президент Азербайджана: В настоящее время в сельском хозяйстве проводятся большие реформы, совершенствуется механизм выдачи субсидий
Политика 24 января 16:50
Президент Ильхам Алиев: Диверсификация экономики страны, развитие ненефтяного сектора, аграрной сферы – одни из основных вопросов, стоящих на повестке
Политика 24 января 16:44
Президент Ильхам Алиев: Цель реформ в госструктурах Азербайджана - построить работу на еще более высоком уровне
Политика 24 января 16:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии НИИ овощеводства в Баку (ФОТО)
Политика 24 января 11:21
Лента новостей
Меняется стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Общество 17:32
Более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев остались без муниципалитетов - председатель комитета
Общество 17:15
Министерство об организации деятельности учреждений культуры Азербайджана
Общество 17:02
Необходимо поднять госслужбу в Азербайджане в плане качества на высокий уровень - Малейка Аббасзаде
Общество 16:55
Экс-советника Трампа задержали во Флориде
США 16:48
В Баку откроется выставка ковров, национальных ювелирных украшений и продукций текстильной промышленности Туркменистана (ФОТО)
Туркменистан 16:38
В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер
Общество 16:28
СМИ: В многоэтажке на северо-востоке Китая прогремел взрыв
Китай 16:16
Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2
Другие страны 16:14