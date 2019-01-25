Благодаря личной поддержке Президента Азербайджана во Владикавказе отреставрирована мечеть Мухтарова

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде отправится во Владикавказ для участия в открытии мечети Мухтарова, отреставрированной благодаря личной поддержке Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на управление.

Построенное в 1908 году азербайджанским меценатом Муртузой Мухтаровым здание мечети, воплотившее в себе прекрасные традиции восточного зодчества, было отреставрировано благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева к обращению членов Высшего религиозного совета народов Кавказа.

В день открытия также пройдет конференция, посвященная этому событию, которое имеет особое значение с точки зрения традиционных исторических культурно-духовных связей Азербайджана с Северной Осетией и Аланией России.

В конференции примут участие члены Высшего религиозного совета народов Кавказа, известные представители науки и религиозные деятели, выступят шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и члены азербайджанской делегации.

В рамках визита запланированы встречи азербайджанской делегации с руководством Северной Осетии.

Напомним, что летом 2017 года на ифтаре по случаю священного месяца Рамазан председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал: «За счет выделенной вами с учетом пожелания членов Высшего религиозного совета народов Кавказа материальной помощи для ремонта Джума мечети, построенной во Владикавказе азербайджанским меценатом Муртузой Мухтаровым в начале ХХ века в стиле азербайджанской национальной архитектуры, этот исторический религиозный храм был капитально отреставрирован. Муфтии Кавказа, приглашенные вами в качестве личных гостей на открытие Игр исламской солидарности, попросили меня, как председателя Высшего религиозного совета народов Кавказа, передать вам признательность за этот пример внимания и заботы, присущих вашему превосходительству».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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