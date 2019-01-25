Азербайджанский депутат обратился к грузинскому коллеге

БАКУ /Trend/ - Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Афлатун Амашев обратился к руководителю межпарламентской группы дружбы Грузия-Азербайджан Звиаду Дзидзигури, сообщает в пятницу Trend.

В обращении отмечается, что исторически дружественные и добрососедские отношения между народами Грузии и Азербайджана всегда привлекали внимание своей образцовостью.

"Отрадно, что в современный период эти отношения развиваются по восходящей линии, опираясь на стратегическое партнерство. С этой точки зрения на парламенты Азербайджана и Грузии ложится большая ответственность, и необходимо особо подчеркнуть деятельность высших законодательных органов обеих стран по углублению нашей исторической дружбы", - говорится в обращении.

Как известно, отмечает Амашев, 20 января в грузинском поселке Бугашен муниципалитета Ахалкалаки был установлен бюст Михаила Авагяна, принимавшего непосредственное участие в оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и прилегающих территорий, в организации убийств азербайджанцев на этих территориях.

"Это событие вызвало достаточно отрицательный резонанс в обществе нашей страны. Мы бы не хотели, чтобы преступник, руки которого испачканы кровью азербайджанского народа, был увековечен в качестве символа героизма. Следует учитывать, что Грузия, как и Азербайджан, страдает от этнического сепаратизма. Около 20 процентов территории Грузии также захвачены. Авагян же отличился своим непосредственным участием и в оккупации территорий Грузии. Фактически он является врагом обоих народов", - отмечает в своем обращении Амашев.

В обращении говорится, что в современный период оба народа объединяют схожие боль и страдания. Поэтому Азербайджанское государство всегда поддерживает территориальную целостность Грузии и считает эту поддержку главным приоритетом своей внешней политики в регионе.

В обращении содержится призыв к членам рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия продемонстрировать принципиальную позицию в отношении лиц, которые стремятся подорвать ценности, объединяющие два народа, и стремящиеся посеять семена раздора между двумя народами.

"Верим, что благодаря вашей принципиальной позиции установленный в грузинском поселке Бугашен муниципалитета Ахалкалаки бюст убийцы Михаила Авагяна будет снесен. Выражаем уверенность, что вы проявите чуткий подход к этому вопросу", - говорится в обращении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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